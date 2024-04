Lovosická radnice spustila první ročník takzvaného participativního rozpočtu. Občané mohou na úřad posílat návrhy různých projektů, které by zlepšily život ve městě, na podzim o nich bude veřejnost hlasovat. Na ty vítězné uvolní společná pokladna peníze a stanou se skutečností.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Markéta Jankovská

Lidé s trvalým bydlištěm v Lovosicích mohou své radnici posílat nápady a podněty prostřednictvím aplikace Munipolis. A to až do konce června. Poté bude mít úřad čas do konce října posoudit, zda lze jednotlivé návrhy vůbec realizovat. Zveřejněná pravidla participativního rozpočtu kromě dalšího říkají, že se cena jednoho projektu musí pohybovat od 50 tisíc do maximálně 1 milionu korun, že nesmí jít o úpravu bytového fondu a že veřejnost má mít k výsledku volný vstup či užívání po většinu dne.

Celkem městská pokladna vyčlenila na tento ročník 2 miliony korun. Co za ně bude, rozhodnou sami Lovosičané hlasováním v měsíci listopadu.

„Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Jestliže tedy víte o místech, která by si zasloužila pozitivní změnu, či o kulturních akcích, které by byly atraktivní pro obyvatele města a máte chuť se zapojit do rozhodování o 2 milionech korun, jste tady správně,“ píše starosta Vojtěch Krejčí na stránce projektu Tvoříme Lovosice.

Letos už mohou občané investice sami vymýšlet a navrhovat. Loni při pilotním ročníku tomu tak nebylo. Tehdy bylo na výběr „jen“ z osmi návrhů předložených speciálními komisemi městské rady. Šlo kupříkladu o obnovu dětského hřiště v Nádražní ulici, zřízení naučné stezky napříč Lovosicemi, přistavení cyklostojanů ke školám nebo vybudování nové lezecké stěny v lesoparku Osmička. K realizaci nakonec 805 hlasujících vybralo modernizaci cyklostezky do Malých Žernosek a doplnění osvětlení v lesoparku.

Pokud některý z návrhů neuspěl minule, mohou ho občané nominovat znovu bez omezení.

