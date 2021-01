Zatímco poplatek za první hodinu zůstává i nadále 10 korun, každá další hodina už bude stát 50 korun. Rozhodli o tom radní. Současně s tím se mění také systém parkování na Rvačově, kde vznikne vůbec první rezidentní zóna parkování ve městě.

Mluvčí radnice Jan Vancl přiblížil, že vyšší poplatek zaplatí řidiči za stání jak na Karlově a Husově náměstí, tak v přilehlých ulicích Arnoštova, Řipská a Očkova. „Parkování je placené pouze ve všední dny od 7 do 17 hodin. O víkendech a svátcích je zdarma,“ připomněl Vancl.

V nově nainstalovaných automatech bude možné platit mincemi, bankovkami, kartou nebo mobilem. Lidé, kteří v historickém centru trvale bydlí, nebo tam vlastní nemovitost, si mohou koupit i celoroční parkovací známku. Zájemci si je mohou vyzvednout na služebně městské policie. „Její nejvýhodnější roční varianta přijde na 1200 korun. Nárok na ni mají i podnikající fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou v těchto místech. Poplatek je pro ně však trojnásobný,“ upřesnil Vancl.

Jiný režim parkování bude od 1. února platit také na Rvačově. Nově tam budou moci se svými vozy stát pouze rezidenti. Krátkodobé parkování tam nebude možné ani za jednorázový poplatek. Výjimku na nezbytně dlouhou dobu bez placení budou mít jen auta přepravující zdravotně postižené, zásobování, vozidla integrovaného záchranného systému a podobně. Rezidenti si budou moci koupit maximálně dvě takzvané rezidenční známky, které je však budou opravňovat parkovat také na Husově nebo Karlově náměstí.

„Zavedení parkovací zóny na Rvačově je přímou reakcí na přání většiny tamějších obyvatel. Dlouho se nám ozývali jednotlivci a poté, co se desítky lidí na veřejném setkání vyslovily pro její zavedení, vyšli jsme jim vstříc,“ uvedl místostarosta Jiří Řezníček s tím, že cílem nových opatření není snaha umrtvit dění na náměstích, ale právě naopak.

Hodina by měla stačit

„Předpokládám, že ti, kteří dosud vozidlo v centru odstavovali na celý den, využijí některé z forem náhradní dopravy a uvolní tak místo těm, kteří se na náměstí zastaví na pár desítek minut. Hodina by měla být zcela dostačující nejen pro návštěvu úřadu či pošty, ale třeba i nákup. Byl bych rád, kdyby možnost snadnějšího zastavení přispěla k rychlejšímu vrácení života z velkých obchodů do provozoven místních živnostníků,“ doplnil místostarosta.

Ne všem se však zdražení poplatku za parkování v centru podřipské metropole zamlouvá a padesátikoruna na každou další hodinu jim přijde hodně. „Až se otevřou restaurace, nebo budeme chtít jít na procházku k Labi, do cukrárny, oběhat více věcí ve městě, tak se nedoplatím,“ reagovala na sociální sítí Jana, která bydlí ve vsi kousek od Roudnice, odkud má do města špatné autobusové spojení.

Další lidé zase vyjádřili obavy, že řidiči budou raději parkovat v okolních ulicích, aby se poplatku vyhnuli. „Jen to spíš vylidní město od těch, co tam musí jezdit autem. Dvakrát si to rozmyslí, zda jet, a akorát budou zaplněné postranní uličky kolem dokola,“ napsal Richard.

Už předloni došlo ke zdražení poplatku za parkování také v Litoměřicích. V první zóně, tedy na Mírovém a Tyršově náměstí a v přilehlých ulicích, řidiči zaplatí 50 korun. První půlhodina však vyjde na 20 korun. Stejně jako v Roudnici je tu v neděli a o svátcích pakování bezplatné. Platí se jen ve všední dny od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.