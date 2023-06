Dopravní značka „P“, parkovací automat. Tak nyní vypadá soukromý plac pro odstavení automobilů v Milešově. „Parkoviště to není, oficiálně se jedná o odstavnou plochu. A obec z automatu příjmy nemá,“ shrnul Petr Křivánek, starosta Velemína, pod který Milešov spadá, spor o parkoviště, které oficiálně neexistuje.

Na plochu určenou k parkování u fotbalového hřiště v Milešově zajíždí auto s německou poznávací značkou. Turisticky oděný padesátník vystoupí a poctivě míří k parkovacímu automatu. „Šipky mě zavedly na parkoviště a stojí tady parkovací automat. Co jiného by tady mělo být?“ diví se česky mluvící turista. Nebyl jediný, reportér Deníku během několika dnů mluvil s dalšími řidiči - turisty, kteří auto zaparkovali na zmíněném pozemku a zaplatili si stání. „Nemám problém si tady zaplatit parkování, na parkovištích to je normální,“ řekl mladý advokát, který si sako nechal v autě a ve sportovním vyrazil na krátký výlet. „Mám dneska trochu času, a tak si chci vyběhnout na Milešovku,“ zdůvodnil, proč parkuje právě v Milešově.

Peníze z parkovacího automatu si napůl dělí zdejší fotbalový klub a místní sedlák Daniel Pitek. Fotbalisté mají peníze za to, že auta stojí na jejich pozemku původně určeném k rekreaci a sportu, Daniel Pitek za to, že koupil automat a zajišťuje jeho správu.

Turisté, kteří v době covidových omezení ve velkém začali objevovat krásy Česka, se vrhli i na Mlešovku. Následovalo období, kdy tisíce aut zvyšovaly hluk, komplikovaly život a průjezd obcí. Vlnu zájmu silně podpořilo i virální video východu slunce z Milešovky. Kdo chtěl být na královně Českého středohoří za rozbřesku, musel zaparkovat velmi časně ráno. To nelibě nesli místní, kterým turisté parkovali pod okny.

V obci proto vznikla petice požadující vybudování parkoviště na takzvaném starém hřišti za obcí. Součástí petice byl i požadavek na úpravy dnes místy neprůchodné stezky na Milešovku, která by vedla přímo z budoucího parkoviště. Tak by jak auta, tak turisté do obce v podstatě nemuseli. Padl i požadavek zákazu parkování pro všechny, kromě trvalých obyvatel a jejich návštěv.

Spor o to, zda má mít Milešov parkoviště a kde by mělo stát, se táhne už několik let a občany rozdělil do dvou dnes už poměrně silně znesvářených skupin. Když přálo počasí, zaparkovaly v obci během víkendu stovky, v extrémním případě i tisíce turistů. Upozorňoval na to v prvních dnech roku 2021 jeden z občanů v dopise starostovi Velemína Petru Křivánkovi. „Týdně se tu vystřídají tisíce aut a několik tisíc lidí,“ napsal a svá slova byl schopen doložit fotografiemi. Starosta odpověděl, že připravuje osazení nového dopravního značení, které by mělo alespoň částečně omezit parkování aut turistů mimo vyznačená místa. Stalo se a tím byla splněna jediná, nejméně důležitá podmínka petice.

Jednání o stavbě obecního parkoviště probíhají několik let. Prováděcí studie už je hotová, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo začít stavět. „Nejen v Milešově, ale i v Oparně a v Borči řešíme parkovací situaci s ohledem na zvýšené množství turistů. Sice máme zpracovanou studii na to, aby záchytné parkoviště bylo v místě takzvaného starého hřiště, které patří obci, ale kdy dojde k realizaci, vám říct nemůžu. Na to obec nemá peníze,“ odpověděl starosta Křivánek na dotaz Deníku, zda se po několika letech jednání rýsuje nějaký časový horizont, kdy by obec mohla mít vlastní parkoviště nebo odstavnou plochu.

Podle studie proveditelnosti, kterou má redakce k dispozici, se v případě starého hřiště jedná o parkoviště pro 96 vozů o rozloze 40x16 metrů s celkovou plochou 1 920 metrů čtverečních. „Jenže my musíme řešit i jiné věci, například zajistit dostatek pitné vody pro naše občany,“ vyjmenoval místostarosta Petr Janda důležitější priority, čímž naznačil, že stavba i přes zaplacenou a vypracovanou studii není na pořadu dne.

Příležitosti se tedy chopili místní soukromníci, kteří pro turisty připravili odstavnou plochu s parkovacím automatem. To má však své kritiky. „Nelegální parkoviště sice máme, je na něm parkovací automat, ale obec z toho nic nemá. Navíc se obci neulevilo, protože na to, aby k parkování turista dojel, musí projet celým Milešovem. Nakonec zaparkuje u dětského hřiště, kam maminky už ani děti nechtějí pouštět. Situaci to tedy vůbec nevyřešilo. Přitom má obec k dispozici vlastní pozemek na starém fotbalovém hřišti, za obcí. Peníze z parkovného by šly přímo do obecní pokladny,“ argumentuje jeden z nejhlasitějších kritiků František Brůna, který s dalšími občany bojuje za to, aby se auta z Milešova odklonila. O počtu aut má přehled, neboť bydlí nedaleko parkoviště. Navíc v minulosti byla odstavná plocha přímo před jeho domem.

Části místních občanů, včetně sedláka Pitka, naopak současný stav vyhovuje. „Od současného stání je ideální výchozí bod na Milešovku, dostatek místa na parkování, fotbalisté tu mají hospodu a v obci nikdo nikomu nestojí před vraty,“ vysvětlil Pitek.

Právě místnímu sedlákovi Pitkovi by naopak vadilo vybudování obecního parkoviště v místě starého hřiště. V bezprostřední blízkosti má totiž zimoviště pro své krávy. „Jde o ideální prostor, je to v závětří, daleko od obce, což znamená, že lidi neobtěžuje hluk ani průjezd zemědělské techniky. Pokud by došlo k výstavbě, musel bych přesunout krávy blíž k vesnici na nějakou jinou lokalitu,“ nijak nezastírá svůj soukromý zájem Pitek.

Zároveň ale upozornil na další negativa zvolené varianty. „Je to daleko od obce (asi 600 metrů, pozn. red.), není tady vybudovaný chodník a stezka by se musela prořezat. Tahle varianta by se neobešla bez kácení, což v rámci CHKO není zrovna ideální.“

Chodník zmiňuje i studie proveditelnosti, kde se píše, že musí být se zpevněným povrchem (betonová dlažba, asfalt, beton apod.) šířky nejméně 1,5 a délky 350 metrů. Dál se bude napojovat na chodník v obci. Musela by se zcela přebudovat stávající příjezdová komunikace, což při současných cenách není zrovna levná záležitost.

V Milešově tak prozatím zůstává turistům k dispozici pouze stání na soukromé ploše. Podobná odstavná plocha s parkovacím automatem je i v obci Bílka na protějším úpatí Milešovky. I tu provozuje Daniel Pitek, ale v tomto případě se o zisk dělí s obecní pokladnou.

Obecní parkoviště u starého hřiště sice v Milešově v plánech je, ale jeho skutečná realizace ani po několika letech jednání zatím nemá žádný termín. Přitom zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že provoz parkovacího automatu se obcím vyplácí. „Dejte mi pár desítek milionů, a stavět můžeme začít hned,“ řekl v nadsázce starosta.