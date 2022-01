„Naší představou je postavit desítky parkovacích míst pro osobní automobily a několik pro autobusy. Mohli by zde tedy zaparkovat jak turisté či běžní návštěvníci ostrova, tak řidiči autobusů v rámci svých pauz,“ nastínil Hrbek. Úpravou má kromě plochy, která sloužila pro odstavení odtažených aut, projít i samotná příjezdová cesta od viaduktu.

Dalších asi 70 volných parkovacích míst je v plánu vytvořit na volné ploše v Nerudově ulici nad železničním přejezdem. Nyní nevyužívaný plac se nachází v blízkosti Gymnázia Josefa Jungmanna, Centrální školní jídelny, Základní školy Boženy Němcové a Masarykovy základní školy.

„Primárně by mělo sloužit zaměstnancům zmíněných institucí, kteří by zde odstavili svá vozidla po celou pracovní dobu. Tím by došlo k uvolnění parkovacích míst v ulicích Svojsíkova, Osvobození a Tylova pro krátkodobá parkování rodičů, kteří zde vykládají nebo nakládají školáky,“ nastínil Radim Tuček z odboru komunikace.

Pozemek o rozloze bezmála 4 tisíce metrů čtverečních koupilo město loni od Správy železnic za 1,9 milionu korun. Na budoucí podobu parkoviště se už připravuje projekt.

„Výstavba proběhne ve dvou etapách. Nejprve budeme stavět blíže k železničnímu přejezdu. V tu dobu by mohl být na druhé polovině pozemku umístěný stavební materiál Správy železnic určený k rekonstrukci trati na Českou Lípu, která bude zanedlouho zahájena,“ upřesnil radní Hrbek. První etapa výstavby nového parkoviště v Nerudově ulici by měla být zahájena už letos.

Parkovací domy

Do dalších let by město chtělo vybudovat také parkovací domy. Jeden z nich by měl vyrůst na stávajícím parkovišti v ulici Na Valech vedle okresního soudu. Tři různé architektonické návrhy na jeho podobu jsou ve fázi připomínkování. Samotná realizace finančně náročné stavby, která by měla být částečně zapuštěná do země, je ale otázkou budoucnosti.

O dalším parkovacím domě uvažuje město v sousedství budovy Okresní správy sociálního zabezpečení na sídlišti Severozápad.

„Inspirací je v tomto případě partnerské město Fulda. Mělo by se jednat o takzvaný lehký parkovací dům, jakých mají ve Fuldě několik. Měl by být pokrytý zelení, bez plných stěn a dá se tak s nadsázkou říct, že pokud v něm zrovna nebudou parkovat auta, dá se snadno přehlédnout,“ vysvětlil Filip Hrbek.

Třetí parkovací dům chce město umístit do ulice Růžovka, konkrétně v místě, kde dříve stála čerpací stanice. Projektová dokumentace, která je před dokončením, počítá s téměř dvěma stovkami míst k parkování. Stavba má vyjít odhadem na 120 milionů korun. Město proto v současné době hledá možnosti jejího financování, například vhodnou dotaci. Parkovací dům Růžovka na sídlišti Kocanda by měl být vícepodlažní, nadzemní a částečně zapuštěný do terénu.

Právě na Kocandě, která patří mezi nejzelenější sídliště ve městě, parkovací místa nejvíce chybí. Než se podaří postavit parkovací dům, chce město tamním obyvatelům ulevit alespoň zbudováním dvou menších parkovacích ploch.

„Jedna by měla být ve vnitrobloku ulic Jungmannova a Vrchlického v prostoru kolem tamní prodejny potravin a druhá na rohu ulic Topolčianská a Daliborova. V prvním případě budeme již v příštím roce připravovat projektovou dokumentaci, druhý je ve fázi studie,“ doplnil Filip Hrbek

Už loni po zpevnění odstavné plochy přibyla další místa k stání aut v Plešivecké ulici. Tam bude ale stávající stav pouze přechodný, protože v budoucnu tu má pokračovat směrem na Miřejovickou stráň Heydukova ulice. Nově tam vzniknou standardní parkovací místa.

Více parkovacích míst by zlepšilo i situaci u Severky. V této lokalitě na Vojtěšském náměstí, v pásu mezi ulicemi Werichova a Komenského, kde nyní stojí zeď a zastávka autobusu, počítá město v budoucnu s revitalizací.

„Zvažujeme odstranění zdi, jež nyní vytváří temné zákoutí, úpravu asfaltové plochy mezi Severkou a kruhovým objezdem a plochy na východ od okružní křižovatky, provzdušnění prostoru a celkovou úpravu tohoto vjezdu do centra města. Přibylo by tak i několik míst k parkování. Toto je však vize na dalších přibližně deset let,“ poznamenal Hrbek.

Mezi sídliště, kde je problém s parkováním, patří i Cihelna. Ani zde není mezi paneláky ze 70. a 80. let minulého století dostatek prostoru pro odstavení současného počtu osobních aut. Usnadnit lidem hledání volného místa k parkování má nově vznikající zpevněná plocha v Liškově ulici u středního odborného učiliště.

„Jedná se o nevyužívaný prostor, který je určen k zástavbě. V budoucnu by sem mělo být přemístěno několik garáží z horní části této lokality, kudy povede přivaděč k novému mostu. Do té doby zde lidé budou mít k dispozici více než třicet míst k parkování,“ sdělil místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch.

Připravuje se také studie prostoru u samoobsluhy v ulici Stránského u Luny, kde by se měla zvětšit parkovací plocha. Stane se tak ale nejdříve po opravách inženýrských sítí, které jsou naplánované na letošní rok.

Dobrou zprávou je už brzké navýšení míst u nemocnice. Více jich bude k dispozici na příjezdové a odjezdové komunikaci, kde se současné podélné stání změní na šikmé. Řidiči tam ale budou muset nově počítat se zjednosměrněním.