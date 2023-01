Tam, kde je dnes zelený trávník, stála kdysi benzinová pumpa a v budoucnu tu má být parkovací dům Růžovka. V polovině loňského roku se městské zastupitelstvo shodlo na předložení projektu mezi strategické projekty Ústecko-chomutovské aglomerace. Pokud by projekt uspěl, hodlá radnice přispět na výstavbu 18 miliony korun. „Proslýchá se, že projekt by měl být na dobré cestě,“ prozradil aktuální stav litoměřický zastupitel Filip Hrbek (ODS), který potvrdil cenu stavby kolem 180 milionů.

Jenže některým místním se záměr nelíbí. „V minulosti tu vznikla petice, v níž většina lidí potvrdila, že parkovací dům nechce, protože bychom ztratili výhled ven a místo na trávník bychom koukali do betonového baráku,“ řekla starší dáma, která v lokalitě bydlí. Přiznala se, že ona je právě jedním z obyvatel, který by byl stavbou postižený.

Plánovaný parkovací dům má mít částečně zahloubenou odlehčenou konstrukci a nadzemní část by v budoucnu přikrýval koberec tvořený popínavými rostlinami. Byť dům nebude příliš vysoký, bytům v nižších patrech přece jen část výhledu zastíní. Navíc v místě plánované stavby vedou pod zemí inženýrské sítě a jejich přeložení celý projekt radikálně zdraží.

„Zmiňované obavy některých obyvatel Kocandy chápu a jsou dlouhodobého charakteru. Jejich obavy posunuly plány na výstavbu parkovacího domu o několik let,“ reagoval Hrbek. „Parkovací dům už tam dávno mohl stát a bylo by to za úplně jiné peníze,“ poukázal starosta Litoměřic Radek Löwy (ANO) na prudký nárůst cen.

Zatím ovšem není jasné, zda se kopne do země. „Samozřejmě nelze dopředu říct, zdali se dotaci podaří získat,“ řekla tisková mluvčí Litoměřic Eva Břeňová a dodala, že v případě neschválení žádosti to bude na rozhodnutí zastupitelstva města. Jak bude radnice postupovat, pokud by dotace schválená nebyla? „Litoměřice nemají ve fondu takové finanční rezervy, aby do výstavby mohly jít bez dalšího investora nebo dotace,“ vysvětlil starosta Löwy. Dodal, že podání další případné žádosti považuje za samozřejmost a dál bude hledat případného možného investora. „Z vlastní kapsy si stavbu dovolit nemůžeme,“ zdůraznil Löwy.

Někteří obyvatelé vyřešili problém s parkováním po svém. „Nejen tady v Růžovce, ale v celých Litoměřicích, je problém jak s parkováním, tak s průjezdem, protože na okrajích parkující auta hodně zužují průjezdný profil,“ postěžoval si důchodce, který se představil jako Pavel. „Než abych objížděl okolo a hledal, kde zaparkuji, tak to už raději chodím pěšky. Litoměřice zase nejsou zas tak velké,“ dodal starší muž, který se s taškou v ruce vracel z nákupu. Ovšem ne každý si může podobné řešení dovolit.