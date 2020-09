Květinové záhony levandulí, aster a cibulovin či dřeviny v podobě červeně kvetoucích kaštanů, lip, pavlovnií nebo svitel.

Rekonstrukce parku v Litoměřicích u Bašty pokračuje | Foto: Deník/Karel Pech

To vše má růst v nově vznikajícím parku poblíž restaurace Bašta v Litoměřicích. „Stavba bude dokončena do konce roku, travnaté plochy pak do května roku příštího,“ upřesnil Ladislav Pošík, investiční technik litoměřického odboru územního rozvoje.