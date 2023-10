Nazujte ve středu papuče, podpoříte tím mobilní hospice. I ten litoměřický

Pokud ve středu 11. října narazíte na úřadu, v kanceláři nebo i na jiném místě, kde to není úplně běžné, na lidi obuté do bačkor, pravděpodobně to bude kvůli kampani mobilních hospiců. Právě zítra je totiž takzvaný Papučový den. Ten má upozornit veřejnost na problematiku umírání v domácím prostředí a péče, která je s ním spojená.

V roce 2019 vyrazily v papučích do práce například zaměstnankyně pobočky České spořitelny v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech