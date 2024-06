83 podpořených projektů, 1,9 milionu korun. Takový je letos příspěvek známých papíren Mondi Štětí veřejnosti v rámci 8. ročníku Environmentální výzvy a programů Patriot pro veřejnost a Patriot pro zaměstnance.

Mondi Štětí letos podpoří celkem 83 prospěšných projektů. Rozdělí mezi ně rekordní sumu 1 900 194 korun.

„Jako největší papírna v České republice se při tom zaměříme na projekty z oblasti životního prostředí a také na podporu a rozvoj volnočasového a komunitního života. Mondi realizuje obdobné aktivity již osmým rokem s tím, že se pro letošní rekordní částku společnost rozhodla v rámci oslav 75letého výročí založení výrobního závodu,“ vysvětluje mluvčí podniku Milena Hucanová.

Část financí poputuje na aktivity, které navrhli sami zaměstnanci Mondi ve výzvě Patriot pro zaměstnance. Další projekty navrhla široká veřejnost v programu Patriot pro veřejnost.

Probíhá také osmý ročník Environmentální výzvy, kde mohou organizace přihlašovat své aktivity přispívající k ochraně životního prostředí a rozvoji environmentálního vzdělávání. Z této oblasti štětské papírny v předchozích sedmi letech už podpořily celkem 146 projektů.

„Pro letošní rok porota vybrala celkem 19 projektů, mezi něž bylo rozděleno 497 700 korun. 7 z nich bylo realizováno v rámci základních škol, další se zaměřily kupříkladu na rozšíření oblíbené naučné stezky Topůlkami, výsadbu zeleně, ochranu včelstva nebo na vybudování bylinkových záhonů sloužících k ergoterapii v křešickém domově Na Pustaji,“ jmenuje mluvčí Hucanová.

V rámci programu Patriot pro zaměstnance, ve kterém nominují projekty přímo zaměstnanci společnosti Mondi Štětí, byla dotace udělena celkem 30 projektům. Částka 557 910 korun se rozdělila mezi celou řadu sportovních klubů či sborů dobrovolných hasičů. Podpora zamíří také k organizacím pomáhajícím němým tvářím. Peníze pomohou například opravit kotce nebo koupit potřebné vybavení.

„Třetí dotační program Patriot pro veřejnost v letošním roce podpořil dosud nejvyšší počet projektů od začátku své existence. Současně byla na vybraných 34 projektů z celého regionu uvolněna i rekordní částka 844 584 korun. Tyto peníze poputují jednak na nákup nejrůznějšího vybavení pro několik obcí a spolků, a rovněž bude podpořena oblíbená celorepubliková soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika nebo vytvoření zázemí pro rozvoj polytechnického vzdělávání v roudnické mateřské škole Pohádka,“ prozrazuje mluvčí jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

„V letošním roce naše papírna slaví významné výročí, a to 75 let od založení původního výrobního závodu. Proto jsme se v rámci osmého ročníku našich dotačních programů rozhodli uvolnit o 400 tisíc korun více, než tomu bývá v jiných letech. To nám umožnilo podpořit o 17 projektů více než například v předchozím roce. Jsme moc rádi, že naši zaměstnanci i lidé z našeho okolí každý rok přispívají pestrou paletou nejrůznějších návrhů, protože oni sami nejlépe vidí, kde je potřeba naše pomoc a stávají se tak spolu s námi patrioty regionu,“ říká Milena Hucanová.

Úplný výčet podpořených organizací, a to i z minulých ročníků, je k dispozici na webu zitmebavi.cz. Z celkového programu Patriot čerpají nejen zmíněné tři výzvy, ale i pravidelná podpora partnerských měst, obcí a vzdělávacích zařízení. V minulém roce společnost Mondi Štětí věnovala v programu Patriot 7 832 896 korun. Sami zaměstnanci pak vybírají na další charitativní projekty a dobrovolnicky odpracují více než 1500 hodin v regionálních neziskových organizacích. Zdroj: Mondi Štětí

