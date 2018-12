Papírna ve Štětí rozšiřuje skládku odpadu. Místní obyvatelé s tím nesouhlasí

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 86 Kč

Vrátní Strážný, vrátný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 86.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , - ostraha průmyslového objektu , - kontrola a organizace vstupů a vjezdů, - pochůzková činnost , - zápisy do evidenčních knih , - směnný provoz 12 h. resp. 7 h. , Požadujeme: , - čistý trestní rejstřík , - spolehlivost v nástupech do směn, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou , - pouze pro OZP, Nabízíme: , - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování , - zázemí stabilní firmy, - příjemné podmínky na pracovišti, - zákonné příplatky za noční, víkendy a svátky , - odměny pro vynikající pracovníky , - možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E , Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky od 7:00 do 16:30 hodin.. Pracoviště: Oko 69, s.r.o., pracoviště dobříň, Roudnická, č.p. 122, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jiří Keller, +420 777 925 976.