Paní Vladimíra z Litoměřic je o pár dní starší než Československo

Litoměřice /FOTO/ - Stoleté narozeniny nemá v letošním roce jen Československo, ale oslavila je i Vladimíra Valášková z Litoměřic.

Vladimíra Valášková z Litoměřic se dožila sta let. Popřát jí přišel starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí Renata Jurková a další hosté.Foto: Deník/Karel Pech

Paní Vladimíra ve středu 10. října ve svém bytě v litoměřické Družstevní ulici přivítala zástup gratulantů v čele se starostou města Ladislavem Chlupáčem. Mezi gratulanty nechyběla ani vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková a ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Litoměřice Lenka Žilková.

A jaký je recept na dlouhověkost? „Recept na dlouhověkost a pevné zdraví žádný nemáme. Maminka měla vždy ráda dobré jídlo a diety jí byly cizí,“ řekla s úsměvem dcera oslavenkyně Vladimíra Vošlajerová.

Vladimíra Valášková se narodila ještě v Rakousku-Uhersku a vznik republiky zažila jako čerstvé novorozeně. Před odchodem do důchodu pracovala skoro 20 let v cestovní kanceláři Čedok v Litoměřicích. Na oslavě hýřila dobrou náladou a její vysoký věk by jí tipoval jen málokdo.

Nikdy nemarodila, i v tak úctyhodném věku stále čte bez brýlí a neužívá žádné léky. Milým okamžikem oslav byla chvíle, kdy se paní Valášková pochlubila obrázkem, na kterém ji ještě jako dítě namaloval její tatínek, který byl nadšeným malířem.