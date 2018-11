Památník v Budyni nově vzdá poctu i obětem odbojů. Právě ho upravují

Výroba - Výroba Obsluha strojů 20 000 Kč

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24444 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme kolegu do provozu, kterého baví vyrábět rozmanité zakázky, pracovat s papírem a reklamními materiály a který konečně přijde na to, jak tisknout pětitisícovky (to je vtip, to už dávno umíme :-D)., Náplní práce je tedy obsluha digitálních tiskových strojů, řezání, lepení a dokončování zakázek. , Je to složitý obor, proto potřebujeme někoho se znalostmi z oboru polygrafie, reklamy nebo grafiky aby zaučení trvalo chvilku a mohli jsme se pustit do společného budování naší skvělé firmy. , Hledáme pozitivně naladěného, samostatného, pečlivého profíka, kterého baví nad prací přemýšlet a tvořit smysluplné zakázky. Více o nás na www.latisk.cz, Tak nám pošli motivační dopis, životopis a fotku psa, ať si můžeme domluvit společnou schůzku.. Pracoviště: Filip latislav - pracoviště litoměřice, Na Valech, č.p. 700, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Petra Plzáková, .