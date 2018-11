Památník Terezín vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže

Terezín - Památník Terezín vyhlašuje 25. ročník literární a 23. ročník výtvarné soutěže Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Jsem tu bez rodiny.

Památník Terezín.Foto: Deník/Karel Pech

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť. Počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 1. dubna 2019. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. června 2019 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Další informace a podmínky soutěže naleznete na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání. (mk)