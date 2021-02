Téměř vyčerpaná je v Ústeckém kraji kapacita lůžek pro covidové pacienty na jednotkách intenzivní péče (JIP). Aby se přeplněné špitály nedotkly „stropu“, aby mohly i v příštích dnech přijímat další lidi s nejtěžším průběhem nemoci, zahájily nemocnice letecký transport pacientů do jiných krajů.

Zatímco ještě minulý týden nemocnice v Ústeckém kraji pomáhaly těm v Karlovarském, aktuálně samy požádaly o pomoc. Jeden pacient zamířil ve středu 24. února vrtulníkem z ústecké Masarykovy nemocnice do Vsetína, ve čtvrtek pak další ze Žatce do Ostravy a z Děčína do Třebíče. „Kapacita intenzivní péče je u nás už naplněna na více než 95 %, proto jsme požádali o pomoc kolegy v jiných regionech,“ uvedl krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

Ve čtvrtek 25. února bylo v Ústeckém kraji volných pouze devět lůžek na jednotkách intenzivní péče pro pacienty s nejtěžším průběhem koronaviru. A to se kapacita v minulých dnech opětovně navýšila, nyní už ale systém naráží na limity. Některé JIP v kraji hlásí úplně plno.

Lidé jsou transportováni do jiných regionů proto, aby bylo v příštích dnech místo pro další těžké případy. Špitály tuší další velký přísun pacientů, rády by měly alespoň minimální rezervu. Dají se tak očekávat další přesuny. „Aktuálně není prozatím žádný další transport domluvený, ale je velmi pravděpodobné, že další transporty budou,“ řekl ve čtvrtek odpoledne Škola, jinak také primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici.

Pacienta z Ústí nad Labem do zhruba 320 km vzdáleného Vsetína transportoval vojenský vrtulník. Armáda pomohla také při přeletu z Děčína na Vysočinu. Na let ze Žatce do Ostravy, což je vzdušnou čarou přibližně 350 km, byl využit stroj Policie ČR. V celé republice bylo ve čtvrtek podle zdrojů ministerstva zdravotnictví volných celkem 159 intenzivních lůžek pro lidi s covidem-19.

Transport pacientů do volnějších nemocnic v ČR zprostředkovává Národní dispečink lůžkové péče. V případě, že se tato možnost vyčerpá, je podle lékařů důležité, aby byla využita pomoc Německa na převoz části pacientů tam. Pomoc nabídlo Sasko, Bavorsko i Sasko – Anhaltsko. Vláda o této možnosti uvažuje, zatím ale podle ní máme v ČR kapacity dostatečné. „Do Německa zatím není naplánován žádný přesun,“ potvrdil Škola.

Počty lidí s koronavirem ve špitálech v regionu znovu letí vzhůru. Přibývá hlavně nejvážnějších pacientů s covidem-19 na JIP. Ve středu 24. února evidovalo ministerstvo zdravotnictví v regionu 1 069 nových nakažených, den předtím dokonce 1 138. Více nových případů bylo letos jen jediný den, 5. ledna bylo v regionu pozitivně testováno 1 145 lidí. Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo od začátku pandemie v Ústeckém kraji potvrzeno 80 155 případů koronaviru. Aktuálně je 9 899 nemocných, 68 783 lidí se vyléčilo a 1 483 zemřelo.