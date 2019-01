Litoměřicko /FOTOGALERIE/ – Zmrzlí dokonali své dílo. V sadech na Litoměřicku spálil květnový mráz většinu plodů, na jabloních jich zůstalo poskrovnu.

„V letošním roce je to špatné. Bylo málo květů, špatně odkvetly a zbytek zničil mráz. V Chodovlicích vpodstatě nesklidíme jablko,“ říká Vítězslav Houdek, ovocnář ZD Klapý.



Klapý: Více než 500 tun jablek nebude

Přestože družstvo ročně vyprodukuje kolem 1000 tun jablek, letos to bude podle odhadu sadařů méně než polovina. Problémy budou mít zejména ti, kteří přijedou do družstva zakoupit jablka odrůd Izaret, Šampion a Goster. Tyto odrůdy jsou prý nejvíce zasažené.



Liběšice: Až 1 400 tun jablek pryč

Až na 70 % odhaduje škody ZD Liběšice, kde ročně vypěstují až 2000 tun jablek. „Pomrzlé jsou všechny odrůdy, snad kromě Goldenů, dvě třetiny plodů jsou pryč. Uvidíme, co bude dál. Doufáme, že zbytek nezničí kroupy,“ uvedl zdejší ovocnář František Kratochvíl. V Liběšicích mají navíc i hrušky, kde je situace velmi podobná.



Ceny se asi udrží díky dovozu

Přestože pro místní producenty vznikl velký problém, na trhu se zřejmě absence jablek příliš neprojeví a neměla by se odrazit ani v ceně ovoce. Neúroda postihla především severní a východní Čechy, ovoce se sem tedy bude dovážet odjinud.



Horší to bude se zaměstnaností. Pro lidi, kteří celou zimu jablka třídí, nebudou mít družstva dočasně práci.