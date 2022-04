„Musíme ještě počkat pár dní, až se ukáže skutečný rozsah škod. Část meruňkového sadu jsme nechali bez ochrany a ve středu jsme porovnávali, jak na tom stromy jsou. Předběžně bylo vidět, že poškození je trochu větší právě na místech, kde svíce nebyly,“ popsala Petrásková s tím, že v sadech mají rozmístěná čidla, díky kterým mohou sledovat teplotu a podle potřeby začít s topením. To si ve svých sadech vyzkoušeli během chladného jara už loni a úroda byla podle Petráskové dobrá.

Meruňky na asi sedmi hektarech pěstuje také Zemědělské družstvo v Klapý. I tam, v sadech pod Hazmburkem, jsou už některé stromky nakvetené. „Názor našeho ovocnáře je takový, že k nějakému poškození tam určitě došlo. Co ale opravdu odpadne, se ukáže až tak týden po mrazech. Zatím si proto netroufl říci, jak velký problém to skutečně bude,“ sdělil předseda družstva Otakar Šašek. Opatření na ochranu rozkvetlých sadů proti mrazům v družstvu nepodnikali. „Vzhledem k tomu, jaká je jejich účinnost a náklady, tak by se nám nevyplatila,“ doplnil.

Škody na meruňkách očekává také Josef Pelikus, pěstitel ovoce a zeleniny z osady Leopoldův mlýn poblíž Býčkovic. „Poupata to přežila, horší to bude s květy. Uvidím, až se oteplí, zatím se to nedá odhadnout, ale něco už poškozené je, to už ke nyní patrné,“ zhodnotil Pelikus. Jako prevenci před mrazem aplikoval na stromy speciální přípravek, který je má chránit nejen před chorobami, ale zároveň slouží i jako ochrana květů proto mrazu. „Uvidíme, jestli to pomohlo,“ poznamenal.

Zdražují pohonné hmoty i hnojiva

Problémy sadařům a pěstitelům nepůsobí v současné době jen výkyvy počasí. Potýkají se také s extrémním zdražováním pohonných hmot či hnojiv. „Některé komodity jako obilí, řepka a kukuřice už i prodejními cenami na to zvýšení reagují. Ale ovoce a speciálně v tuto chvíli jablek, která jsou na skladě, se to netýká. Ta u nás na hale prodáváme za 20 až 23 korun za kilo. Pokud je ale chceme dodávat do nějakého velkoskladu a řetězce, pohybujeme se na maximálně 12 korunách za kilo, což je hluboká ztráta,“ popsal Šašek.

Ovocnáři nejsou schopní konkurovat levným jablkům z Polska. Tam se podle Šaška zastavil vývoz směrem na Ukrajinu a Bělorusko. Plné sklady se teď Poláci snaží vyprodat za každou cenu, a to i pod výrobními náklady. „Jsou schopni je sem přivézt za 8 korun. Tomu čeští ovocnáři nejsou schopni konkurovat,“ upozornil Šašek, který je zároveň členem představenstva Agrární komory v Litoměřicích.

Zvýšené náklady za pohonné hmoty a hnojiva však podle něj do výsledných cen ovoce pro spotřebitele nebude možné zcela promítnout, neboť by pro trh byly neakceptovatelné. „Nepředpokládám tedy, že by v letošním roce u ovoce nastal nějaký razantní nárůst cen,“ doplnil.