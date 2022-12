„Je to hezké, trošku se pozastavit v tento sváteční čas,“ řekl k akci její organizátor Michal Hajn. Do vody šla i Jitka Martinová z Kamýku, která se otužuje čtvrtým rokem. „Doufám, že mi to přináší lepší imunitu, více zdraví a méně nemocí. Je to fajn, sejít se s lidmi, jít si zaplavat v zimních měsících,“ popsala žena.