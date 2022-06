Nyní by do vody skočil rád leckdo. Na Litoměřicku se ale už stovky lidí s oblibou noří do místních toků a jezer i přes zimu. Desítky otužilců v okresním městě přitom nemají důstojný přístup do Labe. Někteří sní i o zpřístupnění koupaliště v zimě.

Mezi letité litoměřické otužilce patří Marie Mazancová. Otužovat se chodí na Střelecký ostrov sama, nebo v malé skupině. Stála by o to, aby otužování probíhalo důstojněji než dosud. „U tenisových kurtů si sednete na rozpadající se betonové schůdky, v rychlosti se svléknete, a šup do vody. Kolem občas přejde pejskař, pokoutně se oblékáte. Přijdete domů, ponožky, ručníky, všechno špinavé,“ popisuje žena, která nedávno seznámila s problémem některé zástupce města.

Paní Marie není v názoru na špatný přístup k Labi osamocená. „Má dobrý nápad,“ hodnotí další z desítek místních otužilců, Michal Hajn. „Byli bychom rádi za šikovný přístup do vody. Abychom nemuseli chodit po kamenech. Špatná by nebyla ani lavička s věšáky na oblečení a ručníky,“ uvažuje otužilec. Pan Michal s partou se zatím častěji než do Labe jezdí otužovat do Ohře v Terezíně. Na břehu tam umístili dvě jednoduché lavičky, kam si můžou dát oblečení.

Tato parta jezdí i do pískoven v Píšťanech nebo v Dobříni. Tady se v zimě točí hlavně roudničtí otužilci, kteří tu mají lavičku s věšáky a koberec do vody. Kdyby něco podobného bylo v Litoměřicích, pan Michal a další by se nejspíš daleko častěji otužovali tady.

Koupaliště je dělané na léto, říká šéf na nápady otužilců

Paní Marie jde v nápadech ještě dál. Stála by o zpřístupnění nevypuštěného bazénu na koupališti. „Mohl by tam být plavčík, lidé by se mohli otužovat pod odborným vedením. Otevírací hodiny by mohly kopírovat dobu, kdy je tu otevřená sauna,“ nastínila Litoměřičanka.

Nápady se ale moc nepozdávají šéfovi koupaliště. „To je všechno vypuštěné. Technologie není postavená na to, aby jela v zimě,“ namítá Ladislav Beneš. Ani možnost zázemí pro otužilce na koupališti ho nenadchla. „To je všechno dělané na letní, ne na zimní provoz,“ řekl šéf s tím, že problém je i v tom, pokud by chtěli otužilci přes areál koupaliště k Labi. „Abych měl schválený návštěvní řád, musím tam mít zákaz vstupu do Labe,“ vysvětlil Beneš.

Vize otužilců ale nacházejí podporu zástupců města. Že jich v Litoměřicích a okolí přibývá, si všímá místostarosta Václav Červín. I toho, že se zatím chodí otužovat především do Ohře a uvítali by pohodlnější vstup do Labe v Litoměřicích – molo či schůdky, aby neslézali do řeky v bahně anebo po kamenech. „Je o tom potřeba uvažovat,“ řekl Červín s tím, že město by otužování na koupališti, u veslařského klubu nebo Jacht klubu mohlo finančně podpořit.

Radní by si představoval i převlékárnu, aby se lidé měli kde osušit a ohřát. „Už jsem o tom mluvil na sportovní komisi. Vstoupím do jednání s městskými sportovními zařízeními nebo s kluby a zkusíme najít řešení. Bylo by dobré to udělat tak, aby to už na podzim mohlo fungovat,“ zmínil Červín. Aby se ale lidé v zimě koupali v bazénu, není reálné ani pro místostarostu. To spíš v Labi s tím, že by koupaliště v napevno stanoveném termínu poskytlo otužilcům zázemí – převlékárnu nebo záchody.

I dalšímu místostarostovi, Lukasovi Wünschovi, přijdou nápady paní Marie a dalších otužilců dobré. „Chodím se také koupat do Labe. Už kousek od břehu jste ve velké hloubce a jsou tam pouze kameny. Lézt po nich do vody je fakt nebezpečné,“ uvedl Wünsch. Navrhl, aby se otužilci s nápady přihlásili do participativního rozpočtu s tím, že kdyby věc mělo řešit město, bylo by to „na dlouhé lokte“. Slíbil nadšencům aspoň pomoc jako průvodce po očekávaném úředním kolečku.