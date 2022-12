Od ledna potom přátelé z Litoměřic chodili do Labe jednou až dvakrát týdně na Střelecký ostrov k tenisovým kurtům. Většinou večer, když uspali děti a manželky. „Začínali jsme tím, že jsme tam vlezli a hned zase vylezli. Postupně jsme to zvyšovali na 20 vteřin, půl minuty a končili na pěti minutách. A protože jsme se ve vodě nudili, začali jsme hrát prší na dětské plavací destičce,“ usmál se organizátor.

Když se letos po létě začalo ochlazovat, začali kamarádi plánovat otužileckou akci Ledoborec v Třebouticích u Křešic, ve zdejším oblíbeném kempu a baru Wake and Fun. Zapojili i skautskou mládež a rozhodli se také pozvat do vody veřejnost. Zájemců bylo dost, v sobotu dorazilo několik desítek lidí. Otužování na Litoměřicku tedy zjevně frčí. A i skauti by byli rádi, aby se z dnešní akce stala v Třebouticích tradice. Na bezpečí plavců dohlíželi dobrovolní hasiči z Polep.

Dost z otužilců se po výlezu z vody zahřívalo dechovým a pohybovým cvičením Wima Hofa. Také 65letý Litoměřičan Jan Beneš. Otužuje se dva roky, namotivovala ho snacha. „Šel jsem do vody s ní. Zjistil jsem, že to je kruté, a pak se začal otužovat,“ řekl Jan s tím, že teď se pravidelně otužuje pod sprchou a do vody chodí jednou za měsíc většinou do Dobříně na Podřipsku, kde je krásně čistá voda v pískovně.

Mezi mladšími skauty-otužilci, kteří se na akci připravovali od letošního října, byla také Hana Turková. „Dokud nemrzlo, bylo to v pohodě. Ale teď už je to horší,“ popsala dívka z Jenčic, která dojíždí za studiem do Litoměřic. „Je to hodně o vůli. Člověk do vody vleze, ale je těžké tam vydržet. Když už jsem pak doma rozehřátá, je to fajn pocit. Jsem ráda, že to dělám, akorát se musím vyhecovat,“ svěřila se Hana.