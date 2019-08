Dobrá zpráva pro cyklisty, ale i koloběžkáře nebo vyznavače in-linu! Finišují práce na čtyřkilometrové cyklostezce z Dobříně do Račic. Hotovo by mělo být už na konci prázdnin. Stezka svede k řece i cyklonadšence z celé Evropy brázdící 1 300 kilometrů dlouhou Labskou stezku, která tak i zde konečně dostojí svému jménu. Kolaři se tu zatím museli spokojit s jízdou na nedaleké silnici. V příštím roce je čeká pokračování důstojné a bezpečné cyklostezky do Hněvic. Odsud vede Labská stezka podél vody až k Mělníku.

Nově budovaný úsek Labské stezky z Dobříně do Račic získal nový asfaltobetonový povrch v minulém týdnu. Že se stavba blíží do finále, a to dokonce v předstihu, potvrdili na roudnickém městském úřadu. „Travčická provozní jednotka firmy Strabag její realizaci zahájila už v únoru a v minulém týdnu se podařilo položit finální povrchové vrstvy,“ sdělil mluvčí města Jan Vancl.

Součástí stavby stezky bylo i pořízení nové opěrné zdi o délce 84 metrů a sanace stávajících zdí. „Za nejnáročnější část celé stavby považuji zhotovení vlastní komunikace,“ prozradil Jozef Křížek ze Strabagu. „Trasa prochází úzkým prostorem ohraničeným řekou a stromy. Ke stísněným podmínkám při realizaci přispěla i nemožnost zřízení dalšího příjezdu na staveniště,“ doplnil Křížek.

Celkové náklady na stavbu cyklostezky z Dobříně do Račic se pohybují kolem 20 milionů korun a Ústecký kraj je pokrývá s přispěním dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Chystané zprovoznění nového úseku Labské stezky poblíž centra Podřipska si roudničtí radní pochvalují. „Labská stezka je pro Roudnici z pohledu turistického ruchu zcela zásadní,“ řekl místostarosta Jiří Řezníček. „Cykloturistice jsme maximálně otevřeni. V uplynulém roce jsme i s touto myšlenkou zahájili provoz zcela nového informačního centra a do budoucna plánujeme i další investice,“ dodal.

Stavební práce na Labské stezce v Ústeckém kraji jdou kupředu postupně. Předloni na podzim byl otevřen její nový poříční úsek z Velkých Žernosek směrem na Litoměřice. „Úsek měří jen 600 metrů. Řeší ale průtah obcí, kde cyklisté museli jezdit po silnici II. třídy vedle kamionů,“ připomněl Pavel Hajšman z krajského úřadu.

Cyklostezka bude pokračovat

V příštím roce by měla pořádná Labská stezka pokročit z Račic do Hněvic. „Budování cyklostezky už probíhá,“ uvedla mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělová s tím, že hotovo by mělo být nejpozději do konce září příštího roku. Celkové náklady na tento úsek se budou pohybovat kolem 28 milionů, kraj na něj čerpá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Zatím probíhá výběr dodavatele stavby na zbudování dalšího kusu Labské stezky v okrese mezi Třebouticemi a Nučnicemi. Cena by se měla podle rozpočtu projektanta pohybovat kolem 52 milionů, kraj ji zainvestuje opět s dotací z IROP a MMR. „Vítězná nabídnutá cena se může od rozpočtu projektanta lišit,“ upozornila Dosedělová s tím, že tento úsek cyklostezky by měl být dokončen do konce listopadu 2020.