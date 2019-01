Ústecký kraj – Úderem silvestrovské půlnoci se přetočily číselníky nejenom v kalendáři, ale také v počítadlech vodohospodářů a energetiků. Od 1. ledna se v Ústeckém kraji změnily ceny za vodu i elektřinu.

Ve většině měst a obcí na severu Čech, které spadají pod Severočeskou vodárenskou společnost (SVS), se zvyšuje cena za kubík vody téměř o korunu. Za vodné a stočné tisíce litru vody zaplatí lidé 99,55 koruny, tedy o 88 haléřů více než loni. Nárůst ceny zůstává pod mírou inflace, která se pohybuje kolem 2,3 procenta.

Příčiny? SVS například letos počítá s vyššími investicemi do oprav vodárenské infrastruktury i vyššími platy pro pracovníky v provozní oblasti. Jak připomíná ředitel SVS Bronislav Špičák, stále platí, že pokud stát sníží u vody sazbu DPH z 15 na 10 %, promítne se to okamžitě do ceny vody. „V tom případě by obyvatelé severních Čech zaplatili o 4,32 koruny za kubík méně,“ dodává Špičák.

Zdraží také voda v Krušných horách

Zvýšení ceny vody se dočkají také například krušnohorský Boží Dar nebo Vejprty, jež má v gesci společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Vodné a stočné účtuje společnost formou tzv. dvousložkové ceny. Odběratelé platí kromě ceny za celkové množství odebrané a odkanalizované vody také paušální roční poplatek stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru.

Cena za kubík se zde letos vyšplhá na 72,51 korun, což je o tři koruny více než loni. Navýší se také paušální roční poplatky. Za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr budou odběratelé platit ročně 2070 korun.

Světlou výjimku tvoří některé obce, které si provozují vodovody samy, jako například obec Doubice ve Šluknovském výběžku. V roce 2018 tady lidé platili 45 korun a zastupitelstvo částku za vodné měnit prozatím nehodlá. Stočné se nevypočítává, domy mají septiky nebo čističky. „Cenu jsme i pro rok 2019 ponechali stejnou, tedy 45 korun za kubík. Obec provoz vodovodu nemá jako podnikatelskou činnost, takže chceme i nadále pro obyvatele ponechat cenově dostupnou a kvalitní službu,“ říká starosta Jan Drozd.

Naopak mírně zdražovat se bude ve Velkém Březně na Ústecku. Za kubík vody zaplatí lidé 71,99 korun, tedy o celé dvě koruny více než v roce 2018. „Za zdražením stojí zvýšení cen elektrické energie,“ uvádí starosta Karel Jungbauer, který tak nastoluje téma zdražení elektřiny.

Burza tlačí cenu elektřiny nahoru

Ceny elektřiny na burze za posledních 12 měsíců podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové vyskočily o zhruba 60 %. „V roce 2016 byly na úrovni 20 eur a teď jsou na téměř trojnásobku. Růst cen komodit je důsledkem toho, že se ekonomice daří, po komoditách je díky rostoucímu hospodářství poptávka. Rostou tak ceny ropy, uhlí i plynu, a tedy i cena elektřiny, jejíž růst je navíc posílen růstem ceny emisní povolenky,“ zmiňuje Holingerová.

V tuto chvíli se zdražení dotkne převážně zákazníků, kteří elektřinou netopí a neohřívají pomocí ní vodu. „Zákazníků, kteří mají ceny zafixované, se zdražení nijak nedotkne. Ti, kteří nezvolili fixaci ceny, budou mít celkový účet za elektřinu vyšší v průměru asi o 10 procent. Další masivní růst cen energií už ale neočekáváme. Zdá se, že ekonomický růst už dosáhl vrcholu,“ soudí Aleš Pospíšil z Centropol Energy.