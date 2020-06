Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru města Litoměřice, které sídlí na Mírovém náměstí v budově radnice a je vstupní branou na Kalich. Komentovaná prohlídka trvá přibližně třicet minut a probíhá jen za příznivého počasí.

Věž je až do konce září přístupná návštěvníkům od pondělí do pátku vždy od 10 do 16 hodin, čas prohlídky stanoví zaměstnanci infocentra. V sobotu a neděli jsou návštěvy věže určené na 13.00. V zimní sezóně, tedy od října do dubna, má památka zkrácené návštěvní hodiny. Dospělí zaplatí za vstup 50 korun, děti od 6 do 15 let 20 korun, studenti, důchodci a držitelé průkazu ZTP pak 30 korun.