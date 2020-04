Vláda od tohoto čtvrtka, 9. dubna, umožnila otevřít servisům jízdních kol a hobbymarketům. Lidé měli o jejich služby po týdnech od uzavření velký zájem.

Hobby markety jsou opět otevřené | Foto: Deník/Karel Pech

Na čtvrteční devátou hodinu měl prvního ze zákazníků domluveného litoměřický prodejce a servisák kol Pavel Tschakert. „Domlouvám se s nimi telefonicky na určitou hodinu, aby se tu příliš nesdružovali,“ vysvětlil Tschakert. Servis dělá venku, do malé prodejny zákazníky nepustí, na požádání jim zboží přinese ven. Jedné z nich tak předváděl košík na kolo, kde by chtěla vozit psa. Před provozovnou u parkoviště Pod Hvězdárnou má pro zájemce dezinfekci, rukavice i roušky, pokud by někdo náhodou přišel nakupovat nebo servisovat kolo bez povinné ochrany úst a nosu.