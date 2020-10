ZŠ U Stadionu v Litoměřicích, ZŠ a MŠ ve Školní ulici v Roudnici nad Labem a ZŠ Sady pionýrů v Lovosicích. Pouze tyto tři školy zůstaly na celém Litoměřicku otevřené. Rozhodl o tom hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který je vyčlenil pro děti, jejichž rodiče pracují v souvislosti s onemocněním covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty nebo pracovníky v sociálních službách, kteří tak dál mohou chodit do zaměstnání. Příliš velký zájem však školy zatím nezaznamenaly.

Zástupce ředitele ZŠ U Stadionu Radek Pluhař přiblížil, že děti mohou být ve škole od 6.30 do 16.30 hodin. „Ve středu přišlo jedno dítě, ve čtvrtek tu už byli školáci čtyři, dva z Polep a dva z Litoměřic. Očekávám, že více dětí přijde až příští týden, jejich rodiče už nás kontaktují a děti přihlašují,“ uvedl Radek Pluhař.

Zázemí mají děti v budově družiny, kde na ně dohlížejí vychovatelky, zatímco pracují na zadaných úkolech ze svých domovských škol. Základní škola jim zajišťuje ve své jídelně také obědy a pro vzdělávací potřeby mohou využívat i počítačovou učebnu, která s družinou sousedí.

Možnost umístit své dítě ve věku od 3 do 10 let zatím nevyužil žádný rodič v lovosické ZŠ Sady pionýrů. Uvedla to její ředitelka Jarmila Višňovcová.

„Zatím se nám nikdo z rodičů neozval. Máme pro tyto účely vyčleněnou školní družinu a čtyři vychovatelky. V případě potřeby můžeme zajistit i asistentky. Družina je vybavená počítači i interaktivní tabulí. Děti se tu tak mohou kvalitně vzdělávat,“ poznamenala ředitelka Višňovcová.

Na nejvíce dětí zatím dohlížejí v Základní škole a mateřské škole ve Školní ulici v Roudnici nad Labem, která leží poblíž nemocnice. Podle informací tamní ředitelky Zuzany Zrzavé ve středu i ve čtvrtek přišlo 7 dětí, které chodí na první stupeň. Jedná se především o děti pracovníků ve zdravotnictví.

„Vyčlenili jsme pro ně třídu v družině, která je vybavená dataprojektorem a připojením na wi-fi, mohou se tu tak zapojit do distanční výuky na svých školách,“ popsala ředitelka Zrzavá.

Pro stejné účely sloužila tato roudnická škola i při jarní vlně jejich uzavření. Aby starost nebyla pouze na tamních vychovatelkách, domluvila se ředitelka s kolegy z ostatních roudnických škol, že s hlídáním pomohou také jejich vychovatelky.

Zatímco ostatní základní školy v okrese se uzavřely, ty mateřské, pokud nejsou v karanténě, fungují dál. Ředitelka litoměřických mateřských škol Monika Mejtová uvedla, že ve městě jsou nyní otevřené všechny.

„Měli jsme v karanténě pouze jednu třídu ve školce v Baarově ulici, teď už ale skončila. Všechny mateřské školy mají klasický provoz, v rámci kterého dodržujeme veškerá vládní nařízení týkající se hygieny a omezujeme shlukování dospělých osob ve všech školkách,“ informovala Monika Mejtová.

V celém kraji zůstalo pro děti pracovníků v kritické infrastruktuře a strategických oborů otevřeno dohromady dvacet školských zařízení. Hejtmanství je vytipovalo ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností. Hlavním důvodem je snaha zamezit tomu, aby klíčoví zaměstnanci nezůstávali s dětmi doma a nadále chodili do práce.