Sběrný dvůr v Nerudově ulici v Litoměřicích má od začátku dubna novou otevírací dobu. Platit bude až do podzimu, respektive do 30. října.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Vladimír Šťastný

Jak litoměřická radnice informovala na oficiálním městském webu, bude sběrný dvůr otevřen o všední dny od 6.30 a v sobotu od 8.00 hodin. Lidé mohou přicházet od pondělí do středy do 18.00, ve čtvrtek do 16.00, v pátek do 15.00 a v sobotu do 14.30 hodin. O nedělích a svátcích je zavřeno.