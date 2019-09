Více než týdenní oslavy však s sebou přinesou i dopravní omezení a snížení počtu parkovacích míst. Od 22. hodiny v pátek 13. září do 18. hodiny ve středu 18. září bude omezeno parkování ve vnitřní oblasti Mírového náměstí.

V sobotu 14. září od 12 do 22 hodin bude s ohledem na chystaný program rozšířen zákaz parkování na území před radnicí. Po jižní straně náměstí neprojedou v tento den vozidla přibližně ve 20.30 a 21.15, tedy v době promítání videomappingu na budovu radnice a sousední České spořitelny.

Kvůli konání průvodu, který se uskuteční v neděli 15. září, bude od 12 do 18 hodin zakázáno zastavení v ulicích Dlouhá, Vavřinecká, Anenská, Dominikánská, Velká Dominikánská a na Dominikánském a Mírovém náměstí. Vozidla nevjedou do ulic Lidická, Velká Krajská, Okružní, Novobranská, Dlouhá, Vavřinecká, Velká Dominikánská, Klášterní a na Mírové náměstí. „Chci touto cestou požádat obyvatele centra města i majitele parkovacích karet o trpělivost. Věřím, že komplikace, které jim Městské slavnosti 800 let města přinesou z hlediska dopravy, několikanásobně vyváží společné zážitky, které na nás v uvedeném období čekají,“ říká místostarosta Lukas Wünsch.

(ap)