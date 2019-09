Od středy 18. září 18. hodiny do neděle 22. září 15. hodiny bude platit zákaz zastavení v ulicích Dlouhá, Vavřinecká, Kapucínská, Mostecká, Zítkova, Novobranská, Lidická, Okružní, 5. května, Michalská a na Dominikánském a Mírovém náměstí, dále na parkovištích Na Valech (u zahradnictví), U Hvězdárny a za Kulturním a konferenčním centrem. Držitelé karet mohou parkovat na parkovišti Na Valech (u pošty).

Pro vjezd na náměstí pro zásobování bude vyžadováno ve dnech 20. září od 7 do 11 hodin a 21. září od 7 do 10 hodin platné povolení Městských kulturních zařízení, jež provozovny obdrží automaticky. „Chci touto cestou požádat obyvatele centra města i majitele parkovacích karet o trpělivost. Věřím, že komplikace, které jim Městské slavnosti 800 let města přinesou vyváží společné zážitky, které na nás v uvedeném období čekají,“ říká místostarosta Lukas Wünsch.

(ap)