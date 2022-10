Změn dozná parkovací pruh, který bude nově sloužit i autobusům. Zároveň bude celkový vzhled oživen zeleným středovým ostrůvkem. „Realizace stavby se uskuteční za úplné uzavírky jednoho jízdního pruhu. Vjezd do ulice bude pro všechna vozidla včetně autobusů pouze od ulice Mezibraní a výjezd taktéž pro všechny směrem do ulice Nádražní,“ informoval Josef Landa z odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu. „Parkování vozidel taxislužby je přemístěno do ulice Ostrovní a úprava příchodu k budově vlakového nádraží se týká i pěších,“ doplnil Josef Landa.