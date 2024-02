/FOTO, VIDEO/ S havarijním stavem Žižkových kasáren v Terezíně se konečně začne něco dělat. Vláda na to uvolnila peníze a místní věří, že alespoň oprava nejkritičtější střechy začne už příští rok. Na opravy obřích kasáren i dalších chátrajících památek se složí vláda, kraj a město.

Konečně. I když je to už hodně po dvanácté, terezínská kasárna se začnou opravovat | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Ve dvoře Žižkových kasáren, kde se v závislosti na rozmarech počasí postupně propadaly části střechy, se už vystřídali přinejmenším dva ministři pro místní rozvoj. „Já jsem na radnici od roku 2018 a už i moji předchůdci se snažili, aby sem nějaké prostředky šly,“ připomíná starosta René Tomášek (RESET). Teď to vypadá už na dobré cestě. „Díky vládě a podpoře Ústeckého kraje bude ty objekty možné zachránit,“ věří Róbert Czetmayer, vedoucí úředník terezínské radnice.

Ministerstvo kultury poskytne na řešení havarijního stavu nejen v Terezíně, ale i v podobně stavěném vojenském Josefově přes miliardu už letos, program by měl trvat pět let. Z 20 procent musí poskytnout spoluúčast kraj a město. Ministerstvo pro místní rozvoj dá následně na 10 let na opravu budov další podobnou částku, spoluúčast samospráv bude 30 procent. Konkrétně v Terezíně chtějí opravit nejen Žižkova kasárna, ale i zbrojnici, vojenskou nemocnici a proviantní sklad.

O tom, kolik by přesně přihodily k vládnímu balíku město a kolik Ústecký kraj, obě samosprávy ještě jednají. Podpora od ústeckého hejtmanství bude muset proběhnout zastupitelstvem, pravděpodobně se tak stane již na tom dubnovém. „Musí to schválit zastupitelstvo, to je alfa a omega,“ říká krajský radní Tomáš Rieger (ODS) s tím, že se situací v Terezíně nyní bude seznamovat jednotlivé zastupitelské kluby.

Úplně hotovo by mělo být v roce 2033. V opravených Žižkových kasárnách si Terezínští představují multifunkční zařízení, kde by se realizovali jak podnikatelé, tak by tu byl prostor na volnočasové aktivity, možná i na městské byty. Také by tu měla mít své místo pamětní deska, připomínající natáčení nacistického propagandistického filmu z Terezína s názvem Vůdce daroval Židům město.

