Nově opravená synagoga v Budyni nad Ohří bude reprezentovat památky z Ústeckého kraje, jejichž oprava stála nad 2 miliony korun, v celostátním finále soutěže Památka roku.

Opravená synagoga v Budyni | Foto: se svolením MÚ Budyně n. O.

Klání památek každý rok pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Letos jich odborná porota poměří 14 takzvaně velkých a stejný počet malých z každého kraje. Synagogu přihlásila do regionální části soutěže budyňská radnice.

„Ze čtyř velkých památek byla synagoga na prvním místě a postupuje do celostátního kola hodnocení,“ informoval starosta Budyně nad Ohří Petr Kindl s tím, že stavebně je nyní synagoga dokončena. Nad náročnou, několik let trvající opravou bděl Národní památkový ústav a Židovská obec. Do zachráněného svatostánku město ještě umístí stálou expozici o životě Židů v Budyni před druhou světovou válkou.

Pozor na noční výluky v Lovosicích, kde opravují nádraží. Rychlíky ani nezastaví

Rekonstrukci budyňské velmi zchátralé židovské synagogy, postavené v druhé polovině 18. století, měla na starosti stavební firma Tomáš Hlaváček. Lví podíl na restaurátorských a výtvarných pracích mají František a Milada Hejdovi.

Náklady na stavební akci pokryly z třiadevadesáti procent dotace z evropských a Norských fondů a ministerstva kultury. Sedm procent ceny nákladů šlo za obcí.

Mohlo by vás zajímat: Zubrnice hostí filmaře i s Matějem Hádkem. Točí o dětském hrdinství za války