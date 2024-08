S uzavírkou mostu čekají lidi z okolí Roudnice velká dopravní omezení. „S autem se na ten most nebude možné dostat,“ upozornil Rieger. Řidiči tak budou muset Labe přejet přes nejbližší most ze Štětí do Hněvic, případně v Litoměřicích. Zachován bude podle mluvčího roudnické radnice Jana Vancla jen nouzový, zhruba dvoumetrový koridor. Záchranáři, policisté a hasiči by jím nejspíš projeli, všichni ale svými jednotkami nejspíš pokryjí oba dva břehy tak, aby se tomu vyhnuli.

A hromadná veřejná doprava, kterou na Podřipsku tradičně využívá i řada školáků a studentů, pracujících a seniorů? Podle dosavadních informací bude většina zelených autobusů Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) končit ve Vědomicích, respektive tam budou začínat. Cestující budou muset přejít most pěšky (a cyklisté sesednout z kola). Pokud s DÚK pokračují dál než za most, autobus by tam na ně měl čekat.

To si nejspíš vyžádá úpravu jízdních řadů. Že na tom hejtmanství pracuje, potvrdil na stejném setkání vedoucí dopravní obslužnosti na krajském odboru dopravy Jakub Jeřábek. „Musíme odhadnout, kolik nechat rezervu na přesun. A pokud tam takový spoj na druhé straně nenajdeme, budeme se pokoušet nějaký zařídit,“ slíbil Jeřábek.

Je ještě otázkou, jestli se ve zmíněném nouzovém koridoru po opravovaném mostě nezavede i nějaká provizorní hromadná kyvadlová doprava pro lidi se ztíženými možnostmi pohybu, například pro vozíčkáře a maminky s kočárky. Rozhodnuto by mělo být nejpozději v lednu 2025.

Jak dopadne uzavření mostu na cestující autobusem. Trasy při výluce Linka 684 (Litoměřice-Roudnice) bude ukončena v okolí zastávky Vědomice, plavecký bazén.

Linka 681 (Černěves-Brozany) bude nahrazena linkou 684 či linkou X681 v úseku Černěves-Vědomice, plavecký bazén.

Linka 685 (Libochovice-Štětí) bude rozdělena na dva úseky. Ze Štětí vedena pouze k zastávce Vědomice, plavecký bazén.

Linka 636 (Roudnice-Úštěk) bude vedena objízdnou trasou přes Štětí.