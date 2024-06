Kdo teď někdy jel podél vody z Litoměřic na Roudnici nebo zpátky, asi ho na cestě zdržely semafory. Křešický úsek frekventované silnice II/261 je extrémně problémový kvůli hustotě položených inženýrských sítí. Vozovku a život řady lidí, bydlících u silnice, ničí kamiony. Většina z 23 tisíc řidičů, kteří tu projedou za jediný týden, navíc překračuje povolenou rychlost. Brzy by za to mohli automaticky dostávat pokuty.

Loni se kvůli problémům opravoval úsek silnice v místních částech Nučnice a Třeboutice. Teď se dodělává 2,3 kilometru dlouhý úsek v samotných Křešicích. Na vozovce namísto na chodníku je tam neskutečné množství poklopů. Severočeské vodovody a kanalizace během prací na silnici „hrníčky“, o které při přejezdu dělají auta rachot, rovnou mění.

V těchto dnech mají končit stavební práce na Litoměřické ulici. Dělníci se přesunou na třetí úsek v Pražské ulici. „Tam je v silnici minimum uzávěrů, to už snad bude fofr,“ věří starosta. Rekonstrukce má končit za měsíc. Podle vedení obce nejsou signály, že by firma termín 7. července nedodržela. Hrozily by jí sankce.

Podle zdroje Deníku se na opravovaném úseku v uplynulém měsíci dělníci nepřetrhli. Mančal to popírá, a pokud, připisuje případnou absenci pracovníků vydatným dešťům posledního období. Právě kratochvilné počasí spolu s výměnou „hrníčků“ tady teď nejspíš komplikuje práce nejvíc.

Zdržení na semaforech podle Mančala ale bývá i ve špičce jen v řádu minut. Ranní autobusy mají o tento čas upravené jízdní řády a úřad zatím neregistruje stížnosti na pozdní příchody dětí do škol. Křešičtí, spěchající do Litoměřic, obvykle jezdí vrchem přes Velký Újezd a Trnovany.

Velký problém je, že tato dvojková silnice není stavěná na tonáž kamionů, které po ní jezdí. A místy je „děravá“. Dělníci to teď řeší jen lokálními sanacemi, kdy pod asfalt pokládají kámen do hloubky několika desítek centimetrů. „I když tu ale teď bude nový asfalt, do dvou nebo tří let budou zase v některých místech propady,“ upozorňuje Mančal.

Kraj podle něj plánuje brzy silnici rozkopat ještě ve větší délce než nyní. A tentokrát pořádně. „Máme příslib, že když se podaří vyřešit majetkoprávní poměry, tak se to celé do dvou let zrekonstruuje. Půjde se až půl metru do země, bude se tam dávat nový kámen, nová směs kameniva s betonem a až na to asfalt,“ popisuje Mančal.

Po silnici v Křešicích projíždí mnoho aut včetně kamionů. Podle místních si tu řidiči dlouhodobě nedělají moc hlavu s pouštěním chodců přes přechod. Ale ani s 50kilometrovou rychlostí, povolenou v obci. Potvrdilo to nedávno měření s pomocí dvou radarů. Neuvěřitelných 16 tisíc z 23 tisíců řidičů rychlost překročilo. Někteří jeli i stovkou.

Obec i proto brojí za to, aby tu bylo úsekové měření, které by umožnilo řidiče pokutovat. Technické zařízení by Křešice zafinancovaly, agenda by ale byla na větších Litoměřicích. Ty by však na takovou porci práce musely mít podle odhadů na odboru dopravy až 4 lidi navíc a na vymáhání pokut spolupracovat i s právníkem. Realizace je tak nejistá.

