Rozhledna na vrchu Varhošť na Litoměřicku prošla v červenci zásadní rekonstrukcí. Ta napravila havarijní stav spodní zděné části stavby. Práce za zhruba 1,3 milionu korun financovalo město Litoměřice, které rozhlednu vlastní, ze své kasy.

Rozhledna na vrchu Varhošť

Oblíbený turistický cíl letos slaví 50 let. Rozhlednu slavnostně otevřeli v září roku 1973. Nynější opravy jí vrátily důstojnost a lesk.

„Jednatel dodavatelské firmy Radek Rosenkranc popsal, že práce zahrnuly sanaci nástupní podesty pod ocelovou konstrukcí, přeložení hromosvodu a obnovu samotného zdiva," uvedla Michaela Rozsypalová z odboru komunikace litoměřické radnice. „Na podlahu podesty jsme nanesli pružnou polyuretanovou stěrku a osadili oplechování, tak aby se zabránilo zatékání do stěn kamenné části rozhledny. Dále bylo nutné celé zdivo přezdít, přespárovat a očistit. Do zdí jsme pomocí vrtů umístili navíc spřažovací trny, které zdi spojily a zpevnily,“ citovala jednatele Rozsypalová.

Investiční technik z Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík doplnil, že do budoucna se počítá i s renovací ocelové konstrukce. „Připravovanou novinkou pro návštěvníky rozhledny budou také čtyři panoramatické tabule zobrazující reliéf krajiny se jmenným popisem okolních vrchů. Umístěné budou ve vrcholové části,“ informoval Ladislav Pošík.

U příležitosti 50. výročí otevření rozhledny na Varhošti chystá Klub českých turistů Litoměřice (KČT) na sobotu 24. září výroční pochod pro širokou turistickou i neturistickou veřejnost.

„Akce je organizována formou hvězdicového dostředného pochodu pro pěší s místem startu podle vlastní volby účastníků s cílem u rozhledny. Tam si účastníci v době od 10 do 15 hodin mohou vyzvednout také odměny v podobě pamětního listu, výroční turistické známky a jubilejního razítka,“ informoval za KČT Litoměřice Vlastimil Kintner.

Na úpatí Varhoště bude zajištěno také občerstvení. Zároveň bude mezi Hlinnou a Litoměřicemi zavedena kyvadlová autobusová doprava.

První rozhlednu na vrchu Varhošť

postavili litoměřičtí turisté ze Spolku pro České středohoří už na konci 19. století. Dřevěná konstrukce sloužila do roku 1902. Nová rozhledna, už s kamenným základem a desetimetrovou dřevěnou konstrukcí, byla postavena v roce 1927. Na začátku 70. let bylo nutné ji kvůli havarijnímu stavu strhnout.

Nynější rozhledna, jejíž ocelovou konstrukci na místo dopravil vrtulník a její ukotvení bylo velmi náročné, se otevřela u příležitosti zahájení výstavy Zahrada Čech 22. září 1973.

Vyhlídka z rozhledny nabízí pohled do údolí Labe nebo na České středohoří a Krušné hory. Během sezony ji navštíví odhadem až pět set lidí týdně.

