„Most bude do té doby osazen zábradlím a svodidly. Stavebníci dokončí i schody k bývalému autobusovému nádraží a schody vedoucí k Mondi,“ uvedl mluvčí s tím, že na mostě jsou už hotové chodníky i vozovky.

Do příští středy chce firma zprovoznit lampy a osadit most informačními značkami ohledně průchodnosti přes stavbu. Od ledna by totiž podle informací ze štětské radnice mohli na most chodci, ale pouze na vlastní nebezpečí. Dosud se během oprav mostu pěší dostávají přes řeku pomocí přívozu.

Starosta města Tomáš Ryšánek připomněl, že za stavbu zodpovídá firma Strabag, jež rekonstrukci provádí. „Ta také společně s majitelem mostu, Ústeckým krajem, rozhoduje o tom, koho na most pustí nebo nepustí,“ vysvětlil Ryšánek.

Stavebníci by dále měli zabezpečit silnice proti vjezdu aut na most. Otevřené tak budou pouze chodníky pro pěší. „Firma slíbila osazení všech pěti vjezdů na most betonovými bloky. Nebude tak sjízdný pro žádná vozidla,“ zdůraznil starosta Štětí.

Vstup pro pěší není jistý

Mluvčí společnosti Strabag Edita Nováková nechtěla být v otázce zpřístupnění mostu pěším konkrétní. „Případné vpuštění chodců je dosud předmětem jednání mezi všemi zúčastněnými, tedy investorem, majiteli objektů a městem,“ poznamenala Nováková a potvrdila, že v průběhu zimních měsíců budou práce na stavbě přerušeny. Pracovníci se tam vrátí, jakmile jim to dovolí počasí. Předpoklad je na konci února či na začátku března.

Po celou dobu zimního přerušení prací bude v provozu přívoz přes řeku, který vyplouvá v pravidelných intervalech. První spoj vyplouvá ze štětského přístaviště ve 4.21 hodin, poslední pak z hněvického přístaviště v 0.31 hodin. „Pro nejbezpečnější přechod přes Labe doporučujeme obyvatelům využívat možnosti přívozu. Provoz zůstane nezměněn,“ doplnil Tomáš Ryšánek.

Jakmile se dělníci na most vrátí, čekají je práce na kruhovém objezdu na štětské straně mostu, dále dokončení sanací nosné konstrukce, práce na terénních úpravách, provedení vegetačních úprav a dokončení inženýrských sítí. „Na mostě je už v provozu železniční vlečka. V zásadě jsou hotové práce na mostní konstrukci a na hněvickém předpolí s výjimkou sanace povrchů konzol nosné konstrukce,“ řekla mluvčí firmy Strabag. Oprava štětského mostu vyjde na 186 milionů korun. Více než 150 milionů zaplatí Ústecký kraj, dalších 7,5 milionu město Štětí a pět milionů korun přidají papírny Mondi Štětí, které most také využívají. Most by měl být pro dopravu otevřen v květnu 2020.