Rypadlo uprostřed ulice, zakázaný průjezd a stavební materiál vyskládaný na chodnících. Tak vypadá aktuálně Žižkova ulice vedoucí z nádraží Lovosice do centra města.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Lovosicích | Video: Deník/Topi Pigula

Maminka s kočárkem kličkující mezi složeným stavebním materiálem, i řidič, který chtěl zajet do ulice, jak byl zvyklý, ale u značky se musel otočit. To jsou jen dva okamžiky, které doprovázely začátek rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v lovosické Žižkově ulici. „Samozřejmě, že je to komplikace, ale asi se to udělat musí,“ odpověděla mladá maminka reportérovi Deníku na otázku, co na tuhle situaci říká.

Zatímco vodovod je z roku 1973, kanalizace byla položena už před 2. světovou válkou, v roce 1935. Oboje potřebuje zásadním způsobem obnovit, protože jsou zaznamenané úniky skrz netěsnící spoje, kaverny i nevhodně napojené přípojky. Šachty mají za dlouhá desetiletí zkorodovaná stupadla. Hloubka uložení se pohybuje mezi 1,8 a 2,7 metru pod zemí.

Severočeská vodárenská společnost provede plánovanou rekonstrukci v době od 15. června do 30. listopadu letošního roku. Celá akce je rozdělena do dvou etap. V první, která potrvá do 31. srpna, bude uzavřen úsek od křižovatky u autobusového nádraží na úroveň domu č. p. 246/12. V druhé etapě, která by měla trvat do konce listopadu, bude uzavřen úsek od domu č. p. 246/12 po křižovatku s ulicí Husova. Kvůli rekonstrukci kanalizace musela být i přemístěna autobusová zastávka Centrum kultury Lovoš proti zastávce u kostela.