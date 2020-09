Restaurátoři pod vedením akademického sochaře Libora Piskláka zase renovují sochy, balustrády, římsy nebo arkády. Provádějící stavební firma Profistav Czech, jež má svou pobočku v Třebouticích, má už s pracemi na ploskovickém zámku zkušenosti. Před lety tu opravovala střechu.

Jistá zatím není výsledná podoba fasády, která je ještě předmětem jednání. Už nyní se však ví, že čistě bílá jako doposud nezůstane. Měla by však zůstat ve světlém tónu. Až do konce září je zámek otevřen od úterý do neděle, vždy od 9 do 16 hodin.