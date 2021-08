Operace kolene nebo ramene, výměny kyčelních kloubů, korekce očních vad, operace kýly a další a další zákroky museli lékaři v Ústeckém kraji během covidové krize odkládat. Výkony, kdy pacient nebyl v ohrožení života, ustoupily v minulých měsících válce s koronavirem. Kvůli tomu se ale utvořily obří fronty pacientů čekajících na operace. Podle předpovědí se do normálu, k běžným čekacím lhůtám, v nemocnicích v regionu dostaneme nejdříve za rok až dva.

„Nejčastěji jde o ortopedické zákroky,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, která v regionu sdružuje sedm nemocnic, Petr Malý.

V nemocnicích se už sice operační program rozběhl naplno a počty zákroků se daří navracet na hodnoty před pandemií, fronty čekajících se ale zatím nedaří zkracovat tak rychle, jak se očekávalo. Ještě v květnu se počítalo s tím, že k normálu by se mohla situace přiblížit v 1. čtvrtletí příštího roku, nynější odhady ale hovoří o delší době. „Přes snahu veškerého personálu předpokládáme úplnou konsolidaci situace v řádu jednoho až dvou let. Při sestavování operačních plánů je postupováno vždy individuálně v souladu s klinickými obtížemi našich pacientů tak, aby ti s nejzávažnějšími problémy byli odoperováni co možná nejdříve,“ vysvětlila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

A jaké jsou důvody toho, že se fronta i přes zvýšené úsilí zdravotníků a přesto, že kapacity jedou naplno, nezkracuje rychleji? Přes léto si vyčerpaní lékaři a sestry vybírají dovolené, operací se tedy neprovádí tolik. Navíc kvůli enormnímu nárůstu čekacích dob v některých částech republiky zaznamenávají v zařízeních Krajské zdravotní také zvýšený zájem o operace od pacientů z jiných krajů.

A i když se lékaři a sestry snaží co nejrychleji dostat čekací doby opět na přijatelnou úroveň a snaží se odoperovat co nejvíce lidí, přibývají stále noví a noví pacienti. Na konci května čekalo v Krajské zdravotní na operaci přes tisíc lidí. „Každý měsíc se hlásí další dvě stovky nových pacientů k operacím. Pokles celkového počtu pacientů, kteří čekají na operaci, je tak pozvolný a celkové číslo se nyní reálně pohybuje pod hranicí tisíc lidí,“ pokračovala Mrákotová.

Pro spěšnější návrat do normálu chce Krajská zdravotní nabídnout také to, že pokud budou pacienti chtít, mohou na zákrok zamířit jinam než do „svého“ špitálu. Cesta na operační stůl by pak mohla být rychlejší a zároveň se využijí všechny kapacity.

„Chceme lépe využít naše volné operační kapacity. Tam, kde bude volněji, mohou vypomoci jiným nemocnicím. Díky tomu budeme moci nabídnout pacientům čekajícím na výkon operaci sice v jiné nemocnici, ale dříve,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Jestli o takovou nabídku bude větší zájem se teprve uvidí. Část pacientů bude chtít pravděpodobně být operována ve „své“ nemocnici. „Chceme naše volné kapacity využít napříč Krajskou zdravotní bez ohledu na to, zda je pacient z Chomutova, Mostu, Litoměric, Teplic, Rumburku, Děčína nebo z Ústí nad Labem. Tak, aby pacient dostal nabídku péče, na kterou čeká, rychleji. Je pravda, že někteří pacienti jsou fixovaní na některé operatéry či na některé nemocnice a jinam nepůjdou. Bohužel neumíme zařídit, aby operatér jezdil za nimi. Budou si muset počkat, až u nich bude volno. Ale pokud budou chtít vyřešit svůj problém a my budeme mít volnou kapacitu v jiné nemocnici, můžeme jim ji nabídnout,“ dodal Malý.