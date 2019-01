Roudnice nad Labem - Úřadování hmotněprávního opatrovníka v roudnické nemocnici je minulostí. Soud odmítl i to, že vedení jednalo nehospodárně.

Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem | Foto: archiv PNsP

Po půl roce skončilo v Podřipské nemocnici s poliklinikou působení hmotněprávního opatrovníka. Kromě toho rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem po více než dvou letech skončil spor, ve kterém jeden ze společníků nemocnice Jakub Zavoral obvinil ředitele Tomáše Krajníka, že jako prokurista nejednal s péčí řádného hospodáře. Rozhodnutí je zatím nepravomocné.

Soudce Jiří Fellner Zavoralovu žalobu odmítl. „Vykonstruovaná obvinění se řadí do dalších účelových nařčení, která byla v průběhu posledních dvou let ze strany Zavorala na adresu Krajníka vznesena,“ přivítala prosincový verdikt nemocnice. Komentoval ho také Krajníkův právní zástupce. „Vítáme, že se soud dokázal vypořádat s balastem různých nepravdivých obvinění protistrany,“ uvedl Jan Špaček.

Podle vedení špitálu podpořil ředitele Tomáše Krajníka u soudu také opatrovník Oldřich Řeháček z Administrace insolvencí. „Uvedl, že po dobu působení v nemocnici nenarazil na nic, z čeho by bylo možné dedukovat pochybení při zadání jakékoliv investiční akce nebo její předražení,“ popsala mluvčí špitálu Markéta Smutná. Pražská společnost to redakci Deníku potvrdila.

Zavoral se odvolá

Jakub Zavoral však s verdiktem nesouhlasí. „Rozsudek není pravomocný. Vyčkám na jeho písemné doručení a pak se odvolám,“ řekl s tím, že rozhodnutí nepokládá za nic fatálního. Věří, že dřív, než skončí tento proces, vyřeší Vrchní soud hlavní spor dvou spolumajitelů o vlastnictví nemocnice. Proti asi rok starému rozhodnutí Krajského soudu v Ústí, že spolumajitel Josef Krajník musí na základě opční smlouvy z roku 2011 odprodat svůj podíl Zavoralovi, se totiž Josef Krajník odvolal k Vrchnímu soudu.

Nucená správa v roudnické nemocnici skončila k 28. prosinci 2018. Vedení špitálu rozhodnutí soudu těší. Podle našich informací ho působení Administrace insolvencí dosud vyšlo na víc než milion korun. „Považujeme za smysluplnější využívat tyto nezanedbatelné finanční prostředky ve prospěch pacientů a zařízení než za úkony opatrovnictví,“ řekla mluvčí.

Samosoudce Jiří Fellner jmenováním opatrovníka v červnu reagoval na to, že nemocnice neměla jednatele, protože se Zavoral s Josefem Krajníkem navzájem odvolali. Jiným rozhodnutím krajského soudu z poloviny listopadu 2018 bylo jejich jednatelství obnoveno. Nejspíš se nadále neshodnou na tom, co s nemocnicí dál, příští týden se nicméně chtějí potkat.

I když funkci prokury pravděpodobně bude moci v nejbližší době znovu vykonávat Tomáš Krajník, nemocnice podle Zavorala nadále do velké míry zůstává v patové situaci. Josef Krajník to ale vidí jinak. „Nevidím důvod, proč by se nemocnice měla dostat do patové situace, když je pod vedením současného managementu už několik let v zisku a zaznamenává každoročně nárůst péče i výkonů. Předpokládám, že druhému společníkovi půjde nadále stejně jako mně především o růst nemocnice a její další modernizaci,“ řekl.

O vlastnický vstup do Podřipské nemocnice s poliklinikou usiluje i finanční skupina Penta, která je majitelem vydavatele Deníku. Už dříve uzavřela se Zavoralem dohodu o budoucí koupi jeho podílu.