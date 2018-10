ONLINE volby na Litoměřicku: Kandidatura Davida Ratha vzbuzuje emoce

Litoměřicko, Ústecký kraj - Čtyři roky utekly jako voda a komunání volby jsou opět zde. Budou je provázet skandály a aféry, jako ty minulé, či proběhnou v klidu? Sledujte s námi průběh voleb minutu po minutě.

Volební místnosti otevřou své brány v pátek ve 14.00 a uzavřou ve 22.00. Druhým volebním dnem je sobota, kdy bude možné odevzdat své hlasy od 8.00 do 14.00. Kromě komunálních voleb proběhne na Teplicku, Litoměřicku a Chomutovsku také první kolo voleb do Senátu. Zajímavostí, že ve všech třech okresech kandiduje shodně po devíti lidech. Pokud některý z kandidátů nezíská hned v prvním kole více než 50 % hlasů, čeká voliče druhé kolo příští pátek a sobotu ve stejných hodinách.

Policie již řeší také první pokus o nezákonné ovlivnění výsledku letošních voleb. Již týden před začátkem voleb obvinila muže z Teplic, který měl do jedné z chomutovských obcí přihlašovat falešné duše z Teplicka. Muž platil Tepličanům, aby se přihlásili k trvalému pobytu v jedné z chomutovských obcí a poté volili jednu konkrétní stranu. V případě prokázání viny muži hrozí půl roku až tři léta za mřížemi. Policie neupřesnila, o kterou obec se jedná. Podle informací Chomutovského deníku by ale mohlo jít o Horu sv. Šebestiána.

ON-LINE 1. den voleb:

16.30 Chomutov - K volbám v Chomutově energicky dorazila také Zdena Petráková, která se do města vrátila po čtyřiceti letech z lázeňských Poděbrad. „Jsem tu teprve druhým rokem, ale jsem příjemně překvapená, kolik se toho udělalo pro lidi. Jen to mě mrzí, že je centrum mrtvé a kromě farmářských trhů se tam nic neděje. A koho volím? Neřeknu,“ odkráčela s úsměvem.

16.20 Teplice - Na Teplicku panuje zatím klid. První voliči se nahrnuli hned s úderem druhé hodiny. Nyní chodí spíše namátkově. Další nápor se očekává okolo 17. hodiny, až začnou lidé chodit z práce. Odvoleno mají již někteří favorité voleb. Primátor a senátor Jaroslav Kubera se dostavil jako tradičně s manželkou. Jeho rival v souboji o primátorské křeslo Jakub Mráček dorazil také v doprovodu manželky, ale i malého synka. Odvolil také kandidát do Senátu a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman.

16.15 Benešov nad Ploučnicí - V Benešově nad Ploučnicí probíhají podle reportérky Deníku, která je přímo na místě, volby v naprostém klidu. Oproti prezidentské volbě je ale zájem voličů výrazně nižší.

16.05 Litvínov - V Litvínově odvolila starostka Kamila Bláhová (ANO). Hlasovala v hamerské základní škole, kde má svůj volební okrsek. Politička kandiduje za ANO podruhé v životě, v roce 2014 kandidovala jako nováček a hned ji zastupitelstvo zvolilo starostkou.

15.55 Žatecko, Lounsko - V prvních hodinách po otevření volebních místností je účast tradičně silnější. Potvrzují to v Žatci. "Lidi docela chodí, je to tak většinou při všech volbách, že ze začátku jich chodí dost," řekla Deníku Zdeňka Pincová, zapisovatelka žateckého sedmého volebního okrsku. Již před otevřením čekali u dveří tři nedočkavci. Také další žatecké okrsky hlásí, že v úvodu mají práce docela dost.

15.50 Ústí nad Labem - Podivný průběh voleb zaznamenala volební komise v ulici Dr. Horákové v Krásném Březně v Ústí. Zhruba tři desítky lidí z jednoho vchodu přišly ve stejný čas odvolit do zdejší volební komise. „Přišel celý vchod, který v životě volit nebyl. Venku stálo auto a bylo vidět, jak je vozí,“ řekla zapisovatella komise. Policie se prozatím k věci nevyjádřila. Podezřelé auto zaznamenal jeden z kolemjdoucích.

15.45 Most - Občanský neklid v Mostě zaujal britskou veřejnoprávní televizi Channel 4, která minulý týden natáčela ve městě reportáž. Bude součástí seriálu krátkých dokumentů o vzestupu rasismu a xenofobie v Evropě. Deník letos v červnu popsal kontroverzní výroky vůči Romům na veřejném zasedání mosteckého zastupitelstva, kam se chce po říjnových volbách dostat celkem 12 politických seskupení.

15.35 Rumburk - V DK Střelnice, kde je jeden z volebních okrsků v Rumburku, přišla volit 97letá volička. Vedení městského úřadu rozváží členům volebních komisí jako občerstvení hroznové víno; v neděli odpoledne dostanou ke sčítání svačinu. Volební účast se po první hodině pohybovala ve městě kolem šesti procent.

15.30 Žatec - V Žatci letos zaznamenali o účast ve volebních komisích malý zájem. „Dřív se nám zájemci sami hlásili dopředu, teď jsme je museli sami hledat formou inzerátu. Všechna místa ve volebních komisích jsme ale nakonec zaplnili,“ sdělila tajemnice žatecké radnice Helena Šmeráková. Letos čekají na členy volebních komisí vyšší odměny. Zvýšily se ze 1300 na 1600 korun. Předsedové dostanou 2200 korun. O čtyři stovky víc než v minulých volbách.

15.20 Lounsko - V okrese Louny může přijít k volbám necelých 70 tisíc lidí. Celkem se bude v pátek a sobotu volit v 70 městech a obcích okresu Louny, které mají vlastní samosprávu. Tentokrát se volí všude. Před čtyřmi lety se komunální volby nekonaly v Úhercích, kandidátku se tam totiž vůbec nepovedlo sestavit. Komunální volby se v této malé obci na Lounsku konaly až o rok později.

15.10 Teplicko - Mezi volebními místnostmi vynikají ty, které lze označit spíše za kuriózní. V Hudcově taková v minulosti byla v rodinném domku na náměstí. Komise vítala voliče v domáckém prostředí v hale v přízemí. Pohodlná vínová rohová sedačka pak přišla ke slovu ve chvíli, kdy se místnost uzavřela a komisaři začali sčítat hlasy. V Sobědruhách, což je na opačném konci lázeňského města, si mohou voliči prohlížet sportovní poháry či požární techniku. Urna je totiž v hasičské zbrojnici.

15.00 Štětí - Nad souběhem dvou voleb komisaři nejásají. Ty komunální jsou kvůli možnosti křížkovat své favority napříč stranami a sdruženími obávané. Zkušená volební komisařka ze Štětí ale strach nemá. „Bála bych se možná při stoprocentní účasti. Seděla jsem ve volebních místnostech několikrát a nikdy jsem nezažila žádné problémy,“ říká Markéta Žižková Weberová.

14.55 Litvínov - Místostarosta Litvínova Milan Šťovíček (STAN) odvolil ve Schola Humanitas, kde je "jeho" okrsek 11. Politika doprovázel jeho syn Martin.

14.50 Ústí nad Labem - Provoz oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v místech, kde jsou vydávány občanské průkazy, bude zajištěn tentokrát po celou dobu konání komunálních voleb. Průkaz zde tedy bude možné vyřídit nejen v pátek 5. října od 14 až do 22 hodin, ale také ještě i v sobotu 6. 10. od 8.00-14.00 hodin.

14.45 Dubí - Na bezproblémový průběh voleb v Dubí dohlíží tamější městská policie a státní policie. „Společně se státní policií budeme objíždět volební místnosti. V terénu bude o jednu hlídku navíc,“ řekl velitel MP Dubí Tomáš Pykal. Na voliče v Dubí čeká pět volebních místností, celkem je tam 7 okrsků. V komunálních volbách voliči vybírají ze šesti stran a hnutí: ČSSD, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, KSČM, Nezávislí, Pro Dubí a Severočeši-Dubí.

14.40 Litoměřice - Rušno bylo v pátek hned od 14 hodin na městském úřadu v Pekařské ulici v Litoměřicích. Mladí, staří, v kvádru i v křiváku, manželé po zlaté svatbě, otcové se syny… „Co to tu je, fronta na banány?“ glosoval nával ve 2. volebním okrsku pamětník minulého režimu. „Asi jsme disciplinovaný okrsek,“ krčila rameny jiná volička. Na chatu nespěchala, ale vařit ano. Komisaři se nestačili otáčet, dvě plenty byly málo, volební urna si neodpočinula. Volby v okresním městě se rozjely, na hlasy čekají v dalších 29 volebních místnostech po celých Litoměřicích.

14.35 Mostecko - V okresu Most kandiduje v komunálních volbách celkem 1 470 lidí, z toho 39 procent žen. Mezi kandidáty je devatenáct obyvatel, kterým je 18 nebo 19 let. Zajímavé je, že nejpočetnější skupinou podle věku jsou senioři. Na Mostecku kandiduje 300 lidí starších 60 let. Pro srovnání: ve věkové kategorii 35 – 39 let je jen 141 kandidátů. Nejstaršími kandidáty v okrese (věk 87 let) jsou Dalibor Brynda z Mostu (ČSSD) a Štefan Sárička z Chrámců (SOUSEDÉ). Nejmladšími kandidáty jsou 18letí studenti: Jakub Vaňo z Lomu (OMMO), Martin Vališ z Bečova (SNK), Karolína Nodesová z Mostu (Piráti a Zelení), Štěpán Kubičina z Litvínova (ODS), Tomáš Čapek z Litvínova (SNK – ED), Šárka Bendová z Braňan (Sdružení pro společný rozvoj obce Braňany) a Miroslav Adamec z Litvínova (Hnutí za zrovnoprávnění maminek).

14.30 Benešov nad Ploučnicí - Nejstarší kandidát v Ústeckém kraji je Alexandr Čapský z Benešova nad Ploučnicí na Děčínsku, kterému je 93 let. Je o rok mladší, než dva nejstarší kandidáti v ČR vůbec. Těmi jsou Zdeněk Bečka, který kandiduje v Turnově, a stejně stará Vlasta Moravcová z Karlových Varů.

14.25 Všehrdy - Z komunálních voleb jsou vyloučeni odsouzení, protože nemají možnost volit v místě trvalého bydliště. Zájem o volby do Senátu ale není ve věznici Všehrdy zanedbatelný. „Z celkového počtu 84 odsouzených, kteří mohou volit v tomto volebním obvodu chce volit 31 odsouzených,“ uvedla mluvčí věznice Bronislava Vetešníková.

14.20 Chomutovsko – Ani tyto volby nejsou překvapením, pokud jde o zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách. Podobně jako před čtyřmi lety, je jejich podíl jen o málo vyšší, než třetinový. Žen s ambicemi vstoupit do politiky je v okrese 782, mužů 1381. Ženy se co do počtu prosazují spíše v menších obcích. Více než polovinu zaujímají na kandidátkách v Hrušovanech, Chbanech a Křimově, přes úctyhodných 77 procent v Domašíně. Přesně vyrovnaný poměr zástupců obou pohlaví mají v Pětipsech, Pesvicích a ve Všehrdech.

14.15 Ústí nad Labem, Jirkov – Co spojuje Jirkov se zhruba dvaceti tisíci obyvateli a krajské město Ústí nad Labem? Nejvyšší počet politických stran a hnutí, které se přihlásily do komunálních voleb. V Ústí jich mají patnáct, v malém Jirkově se bude drolit pozornost voličů mezi čtrnáct stran.

14.10 Lounsko, Žatecko - Někteří starostové, hlavně u menších vesnic, už avizovali, že ve svých funkcích končí. Například Petr Kvítek ze Žiželic na Žatecku. V listopadu mu bude 65 let, v čele obce stojí od roku 1986, tedy 32 let. Polovinu života. Patří tak k nejdéle sloužícím starostům v republice. „Do zastupitelstva kandiduji, ale už žádnou funkci vykonávat nebudu. Nechám to na mladých. Starostování mě už přestalo bavit, je to teď hodně o byrokracii, papírování neustále přibývá,“ řekl.

14.05 Ústecký kraj - Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydávají volební průkazy, není totiž možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Hlas mohou vhodit voliči jen v místě trvalého bydliště. Naopak do senátních voleb je možné si volební průkaz vyřídit. Na Chomutovsku byl ale zájem poměrně nízký. „Vydali jsme dohromady čtyři volební průkazy, z toho dva pro volbu do prvního kolo a dva do druhého, vypočítává Pavlína Bláhová, vedoucí odboru vnitřní správy klášterecké radnice. Chomutov vydal dle sdělení radnice voličských průkazů 9. V Kadani měl zájem volit mimo své trvalé bydliště jeden člověk.

14.01 Rumburk - S úderem 14. hodiny odvolil starosta Rumburku Jaroslav Sykáček. "Teď vezmu psa a půjdu se projít do lesa," řekl starosta po odvolení na Základní škole U Nemocnice, kam krátce po 14 hodině pozvolna přicházeli první, většinou starší voliči.

14.00 Ústecký kraj, Děčín - Komunální a senátní volby 2018 právě začaly. Na mnoha místech kraje ještě před otevřením volebních místností přešlapovali nedočkavci, kteří chtěli odvolit jako první. „Ještě musíte počkat,“ nepustil krátce před 14. hodinou předseda komise Karel Hejný nedočkavé voliče do volební místnosti na střední škole v Ruské ulici v Děčíně. Ještě před jejím otevřením totiž na chodbě před třídou, která se na dva dny proměnily ve volební místnost, postávalo několik. Někteří dokonce chtěli již do volební místnosti vstoupit

13.55 Děčínsko - Na správnost voleb budou dohlížet okrskoví komisaři ve 151 volební místnosti. První výsledky z větších měst je možné očekávat v brzkém večeru. Před čtyřmi lety nejdříve mezi městy sečetli výsledky ve čtyřtisícovém Benešově nad Ploučnicí, tam bylo jasno okolo půl deváté večer. V Děčíně se čekalo na výsledky až do noci. Ještě ve 23 hodin chybělo sečíst dva okrsky.

Volby zaměstnají na celý víkend nejen více než tisíc komisařů, ale i desítky dalších lidí především na radnicích, ale také na Českém statistickém úřadu. Například v Děčíně, kde v okrscích usedne 636 komisařů, se bude volbám na magistrátu během víkendu věnovat téměř dvacet lidí, v předchozích týdnech na nich pracovalo devět lidí.

13.50 Teplicko - Policie již prověřuje skokové navýšení obyvatel horské obce Moldava. Za poslední dny se horská obec „rozmnožila“ o 17 osob, což činí 20 % z původního počtu voličů. Podle společného prohlášení strany SNK Pracujeme pro Moldavu a Volby Pro Moldavu, tak může být zásadně ohrožen demokratický průběh voleb v obci. „Situace je natolik čitelná a natolik charakteristická pro jednu ze stran, že zbylé dva subjekty dosud soupeřící na základě zkušeností s obdobnou situací v minulých a předminulých volbách spojily své úsilí a budou se proti volebním podvodům bránit trestním oznámením a následným napadením výsledků voleb,“ píše se v prohlášení stran. Podobně se před lety voliči na Moldavě už jednou „rozmnožili“. K trvalému pobytu se tam tehdy přihlásilo 41 lidí, které místní neznali. Ti proto požádali ministerstvo vnitra, aby na situaci dohlédlo. Řešila to policie i soud, volby ale tehdy zůstaly platné. Příchozí získali svou novou adresu v místním hotelu. Jeho majitel tvrdil, že tam přihlásil pouze své zaměstnance.

13.45 Teplicko, Ústí nad Labem - Před čtyřmi lety provázela komunální volby v kraji řada afér. Například výsledky voleb ve třech městech a obcích na Teplicku řešil před čtyřmi lety soud. V Háji a Košťanech nakonec zůstaly platné. V Bílině se opakovaly a nechybělo málo, aby šli voliči k urnám dokonce potřetí. Podobná podezření se objevovala i na dalších místech kraje, například v ústecké čtvrti Předlice.

13.40 Chomutovsko, Teplicko - V některých obcích nebudou volby příliš velké překvapení. Na Měděnci kandiduje jen jediná strana, Občané, my a budoucnost. V jejím čele stojí starostka Valérie Marková. Jedna strana kandiduje také v Loučné pod Klínovcem. Sdružení nezávislých kandidátů Za Loučnou a Háj krásnější vede současná starostka Jana Müllerová. Na výběr jen z jedné kandidátky (Pro vzájemné porozumění na venkově) mají i obyvatelé Chban. Starostovské křeslo by opět mohl obhájit Jiří Hoření. Také v Lukově na Teplicku kandiduje jediná strana, Za krásnější Lukov a Štěpánov. V jejím čele stála doposavad Olga Hrabáková. Do letošních voleb ale už nešla. „Mám za sebou 16 let v úřadě. Je čas místo přenechat mladším,“ komentuje své rozhodnutí odejít z politiky 67letá dosluhující starostka obce s nejmenším počtem obyvatel na Teplicku. Kdo z jejích kolegů bude dál zastávat funkci čelního představitele obce nekonkretizovala.

13.35 Most - Hlasovací lístky v úřední obálce se válely v mostecké Dobnerovce. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu poblíž centra Mostu, kde radnice zakázala doplatky na bydlení. V roce 2014 byla v tomto problematickém okrsku volební účast jen 9,59% (celková byla v Mostě 32%).

13.30 Děčínsko - V okrese Děčín se do volebního boje postavilo 2 391 kandidátů, z nichž dvě třetiny tvoří muži. Nejvíce zájemců o práci v zastupitelstvech je mezi seniory, těch je mezi kandidátky více než pětina. Naopak téměř žádný zájem o komunální politiku je u lidí do 19 let, takových kandidátku je v celém okrese jen dvanáct. Mezi nejmladším a nejstarším kandidátem na Děčínsku je propastných 75 let. Kandiduje totiž pětice osmnáctiletých, na opačném pólu je pak Alexandr Čapský, který v 93 letech kandiduje za komunisty. Průměrný kandidát je tak muž ve věku 48 let.

13.25 Chomutovsko – Na Chomutovsku kandiduje 2160 lidí, kteří by rádi rozhodovali o budoucnosti svého města či obce. Téměř pětina připadá na šedesátileté a víceleté kandidáty, zhruba po patnácti procentech mají čtyřicátníci v kategorii od 40 do 44 let a od 45 do 49 let. Průměrný věk kandidáta na Chomutovsku tak lehce přesahuje 47 let. Třígenerační rozdíl dělí nejstarší a nejmladší kandidáty, kteří by rádi uspěli v komunálních volbách na Chomutovsku. Nejstarší je 85letý Jiří Pop z Kovářské na kandidátce KSČM. Nejmladších, teprve osmnáctiletých kandidátů, je hned sedm. Jeden kandiduje v Kadani za Českou pirátskou stranu, další tři v Chomutově: dva za ODS, jedna za KSČM. Také v Klášterci se vynasnaží o přízeň voličů tři studenti, a to v řadách Strany soukromníků ČR, ANO 2011 a Občanů ČR.

13.20 Teplicko - Z komunálních voleb jsou dle zákona vyloučeni odsouzení v teplické vazební věznici, protože nemají možnost volit v místě trvalého bydliště. Mohou si ale vybrat svého senátora. „Zájem o to projevily dvě desítky tamních lidí, které jsme zapsali do zvláštního seznamu pro volební komisi. Ta do věznice půjde s přenosnou urnou,“ uvedla Eva Michálková z teplického magistrátu.

13.15 Lounsko, Žatecko - Než se otevřou volební místnosti, pojďme trochu nahlédnout do statistik. V okrese Louny kandiduje celkem 2559 lidí, z nich lidé vyberou přibližně 650 nových zastupitelů. Zvolený tak bude zhruba každý čtvrtý kandidát. Někde je šance na zvolení vysoká, jinde je konkurence větší. Před čtyřmi lety v celém okrese Louny kandidovalo 2820 lidí. Tedy o poznání více. Zájem lidí angažovat se ve vedení sídel obecně klesá, těžko se sestavují kandidátky hlavně v menších vesnicích. Ale i ve městech zájemců ubývá. Například v největším městě okresu, v Žatci, je letos 12 kandidátek. V roce 2014 jich bylo o dvě více.

13.10 Ústí nad Labem - Po Ústí nad Labem projíždí vůz hnutí Čisté Ústí a za pomoci amplionů vybízí k volbě tohoto hnutí. „Projel mi kolem kanceláře v domě, kde je volební místnost, což by asi být nemělo,“ poznamenal Ústečan, který z obav o sebe a své blízké kvůli spojování hnutí s nacionalisty chtěl zůstat v anonymitě. „Samozřejmě o propagaci vím. Ale my už končíme a pokud neprovádíme agitaci u volebních místností, mělo by být všechno v pořádku. Mimochodem, byli jste hodně rychlí se zveřejněním návštěvy Mariana Kotleby, ani jsem to nečekal,“ řekl na adresu redaktorů Ústeckého deníku. Kotleba je bývalý župan (hejtman) banskobystrické župy, spojovaný s extrémisty. O agitaci byla informována PČR. „Obdrželi jsme oznámení, že po Neštěmicích projíždí popisovaný automobil. Vypátrali jsme ho zaparkovaný v centru města bez řidiče. I těmto věcem se věnujeme a záležitost prověříme,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová na adresu agitačního vozidla hnutí Čisté Ústí.

13.05 Most, Děčín - Volební novinkou v Mostě je internetová mapová aplikace. Po zadání adresy trvalého pobytu, volič zjistí adresu volební místnosti, číslo svého volebního okrsku a telefonní kontakt na okrskovou volební komisi. Podklad map lze měnit. Aplikace na webových stránkách města také obsahuje odkaz na podrobné informace o volbách. Tuto službu nabízí v Děčíně již několik let.

13.00 Teplicko, Chomutovsko, Litoměřicko - Jednou ze zajímavostí letošních voleb je shodný počet devíti kandidátů ve všech třech okresech, kde probíhají také senátní volby. Na Teplicku tak mohou lidé volit kromě stávajícího senátora primátora Teplic Jaroslava Kubery (ODS) také podnikatele Tomáše Zíku (KSČM), krizovou manažerku Terezu Holovskou (Správ občanů Zemanovci), starostu Bystřan Ivana Vinického (ČSSD), ekonoma Josefa Bartu (Občané České republiky), dobrovolného hasiče Jana Zahradníčka (SPD), manažera Pavla Šedlbauera (TOP 09), ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmanna (Senátor 21) či bývalého kněze Eugena Sigismunda Freimanna (Rozumní).

V okrese Chomutov kandidují: Roman Brand, který je bez politické příslušnosti, Elvíra Hahnová (SPD), Martina Chodacká (ANO 2011), nezávislý kandidát Petr Jano, Jaroslav Krákora (ČSSD), Přemysl Rabas, který je bez politické příslušnosti a kandiduje za SEN 21, Ota Staňo (PRO zdraví a sport) a Jaroslav Zahrádka (ODS). Senátorské křeslo bude obhajovat Václav Homolka (KSČM).

Nejvíc rozruchu na Litoměřicku vzbudila kandidatura nepravomocně odsouzeného exhejtmana Davida Ratha za Českou suverenitu. Že se Rath pouze snaží získat imunitu, zní například z SPD. Ta má vlastního kandidáta, podnikatele ve stavebnictví z Litoměřic Františka Novotného.

Rathova kandidatura budí emoce i u dalších kandidátů. „Ten člověk permanentně lže soudu, médiím i veřejnosti,“ upozornil podnikatel Libor Uhlík, který kandiduje za hnutí Senátor 21. Dalšími kandidáty jsou exposlanec Josef Šenfeld, který do senátu chce za KSČM. Další dva kandidáti jsou lékaři. Gastroenterolog Ondřej Štěrba chce do Senátu za ANO, dětský kardiolog Miroslav Jiránek za PRO Sport a zdraví. Roudnická nemocnice, která je kvůli soudnímu sporu spolumajitelů pod nucenou správou, leží na srdci 40letému Janu Vondroušovi z Bohušovic. Kandiduje za nové politické hnutí NE-VOLIM.CZ. Jediným nezávislým kandidátem je exministr školství Josef Dobeš.