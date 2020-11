Podle ředitelky Speciální základní školy v Ostrovní ulici ve Štětí Hany Moravcové jsou nyní děti s učiteli ve spojení přes platformy Microsoft Teams a Bakaláři. „Naši školu navštěvuje celkem 56 dětí, z toho asi deset nemá doma potřebnou techniku pro on-line vzdělávání. Těmto dětem učitelé domácí úkoly k vypracování tisknou a rodiče si je vyzvedávají ve škole. Vyplněné je poté nosí zpět,“ popsala ředitelka.

Učitelé řídí distanční výuku na štětské speciální škole napůl ze školy a napůl ze svých domovů. Naštěstí jsou nyní už v plném počtu. „Ještě před podzimními prázdninami jich několik kvůli nemoci ve škole chybělo,“ doplnila Hana Moravcová.

Přizpůsobit se distanční výuce se musela také ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola v Litoměřicích. Ředitel Jan Preiss přiblížil, že v každé ze škol je režim dálkové výuky s ohledem na potřeby dětí odlišný.

Pro pedagogy ze Základní speciální školy v Dalimilově ulici, kterou navštěvují děti s autismem nebo se středně těžkým či těžkým mentálním postižením, je klasická on-line výuka velmi složitá. Rodičům dětí proto nabízejí například odpolední konzultace a postupy, jak doma s dětmi pracovat.

Na základní praktické škole je podle ředitele do on-line výuky zapojena, stejně jako na jaře, zhruba třetina dětí. Ani ti, kteří nemají doma vybavení, nezůstanou bezprizorní. Učitelé jim totiž zajišťují vytištěné úkoly. Do konce roku má mít škola k dispozici také 36 nových notebooků, které objednala z dotace od ministerstva školství. Určeny budou pro učitele ke zkvalitnění výuky.

„Pedagogové na základní praktické škole budou vyučovat on-line ze třídy, kde mají více pomůcek, a s dětmi budou v kontaktu od 8 do 12 hodin. V současné době si připravují materiály a systém zkouší,“ sdělil Jan Preiss s tím, že obdobný systém platí také na základních praktických školách v Lovosicích a v Úštěku, které pod tu litoměřickou spadají.

Škola v Roudnici jede jako na jaře

Také šedesátka dětí ze Základní školy praktické v Roudnici nad Labem je nyní s učiteli v kontaktu jen na dálku. Její ředitelka Radka Hubálková uvedla, že škola postupuje ve stejném režimu jako při jarním uzavření a na distanční výuku byla připravená. „Děti se neučí on-line, ale každé pondělí a čtvrtek jim učitelé elektronicky zašlou učební materiály a zadání úkolů, které doma vypracovávají a poté je zase elektronicky odevzdávají. V případě, že děti doma nemají připojení k internetu, si rodiče po domluvě s učiteli mohou zadané úkoly vyzvednout ve škole,“ vylíčila Radka Hubálková.

Ministr školství Robert Plaga už dříve uvedl, že jeho snahou bude speciální a praktické školy, jakmile to epidemiologická situace dovolí, otevřít co nejdříve. Ministerstvo stanovilo i priority návratu žáků do škol, přičemž tu nejvyšší mají 1. a 2. ročníky základních škol a speciální školy. Za nimi následují závěrečné ročníky základních a středních škol či praktická výuka na středních a vyšších odborných školách.

V provozu zůstávají nyní jen školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů, které mají nově nabízet místa i dětem zaměstnanců úřadů práce a správy sociálního zabezpečení. Na Litoměřicku takto fungují Základní škola U Stadionu v Litoměřicích, Základní škola a mateřská škola ve Školní ulici v Roudnici nad Labem a Základní škola Sady pionýrů v Lovosicích.

O děti svých zaměstnanců se stará i litoměřická nemocnice. Zřídila pro ně provizorní školu na jedné ze stanic dětského oddělení, která je pro pacienty momentálně uzavřená. Určena je pro děti už od tří let, funguje od 6.30 do 19.30 hodin.