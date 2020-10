Za normálních okolností by studenti třetího ročníku oboru Sociální péče na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích docházeli každé úterní dopoledne na praxi do Domova se zvláštním režimem v Terezíně. Vzhledem k epidemiologické situaci na odborný výcvik však nemohou a učí se distančně doma.

Aby příprava a postupy práce, které si na klasickou praxi studenti vždy pro klienty připravují, nezůstaly pouze „na papíře“, přišla učitelka odborného výcviku Irena Kudláčková společně s pracovnicí domova Antoanetou Hockovou s projektem, kdy aktivizace klientů probíhá v on-line prostředí. „Cílem bylo zachovat kontakt alespoň na dálku. Vymysleli jsme proto, že studenti natočí videa, ve kterých představí klientům nějakou činnost a vysvětlí jim postup, jak ji provést. Oni si video poté pustí na televizi a se svou sociální pracovnicí na zadaných úkolech pracují,“ popsala Kudláčková a doplnila, že činnosti mají tři oblasti. Jedná se o tělesné aktivity v podobě cvičení, dále o zájmové a smyslové činnosti, spočívající například v tvoření a procvičování jemné motoriky.

„Sociální pracovnice v domově při zadané práci klienty točí a výsledek jejich práce posílá studentům, aby měli zpětnou vazbu,“ vysvětlila Kudláčková, která s žáky tipy na jejich videa nejprve konzultuje, tak aby splnila potřebnou metodiku.

„Má to obrovský smysl. Jak naši studenti, tak i klienti domova jsou z toho nadšení. Posílání videí předcházelo i vzájemné představení, takže všichni vědí, pro koho konkrétně návody připravují,“ doplnila učitelka.

Jedním z devíti studentů, kteří v rámci distanční výuky videa pro klienty terezínského domova točí, je Michael Rudolf, který měl letos jako třeťák na praxi nastoupit vůbec poprvé. Klientům připravil tvořivé video, podle něhož vyráběli dekorace na blížící se Halloween.

„Samotné natáčení mi zabralo asi dvě hodiny. Některé záběry jsem musel opakovat, když se nepovedly poté, co mi do nich nečekaně vstoupili rodiče nebo domácí mazlíček. Nějaký čas zabrala také příprava a vymýšlení tématu,“ popsal student, který by však raději na praxi docházel fyzicky a mohl se s klienty vidět osobně.

Michaelova spolužačka Šárka Fidlerová si pro změnu připravila videonávod na cvičení. „Když jsem viděla na videu zaslaném zpět, jak klienti cvičili, měla jsem radost. Jsou neskutečně šikovní a šlo jim to skvěle,“ zhodnotila Fidlerová.

S návodem od studentky Kláry Hudcové si klienti vyzkoušeli tvoření podzimního lesa. „Někteří mě překvapili, jak precizně pracovali. V dalším videu bych chtěla připravit aktivitu zaměřenou na procvičení smyslů,“ prozradila Hudcová.

Aktivitu vítá také ředitelka Domova se zvláštním režimem Jana Ryšánková. „V této době je to pro ně velkým zpestřením,“ poznamenala s tím, že aby se klienti zabavili a netrávili veškerý čas jen v domově, vozí je sociální pracovníci také na výlety do přírody.

V terezínském domově poskytují služby lidem s duševním onemocněním, s Alzheimerovou chorobou nebo s kombinovaným postižením.