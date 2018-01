ON-LINE: Druhý den prezidentských voleb prozradí, koho chtějí lidé na Hradě

Ústecký kraj /ANKETA/ - Ještě dnes mohou voliči odevzdávat své hlasy pro jednoho z devíti kandidátů na prezidenta České republiky. Pokud žádný z nich nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů hned v tomto prvním kole, utkají se dva finalisté za čtrnáct dní.

Podruhé v historii vyrážejí Češi, Moravané a Slezané o tomto víkendu, v pátek 12. a v sobotu 13. ledna, k přímé prezidentské volbě. Vyberou novou či staronovou hlavu státu. A nebo, což je pravděpodobnější, dvojici "finalistů", mezi kterými voliči rozhodnou za dva týdny v druhém kole.

Volební místnosti jsou otevřené v sobotu od 8 do 14 hodin.

Výsledek těchto voleb usadí do funkce nejvyššího představitele státu jednoho z devíti kandidátů na příštích pět let. Jsou jimi úřadující prezident Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

10.11 - LITOMĚŘICKO - Na Roudnicku došlo k drobnému volebnímu incidentu. Kdosi si stěžoval na přítomnost fotografie prezidenta Zemana ve volební místnosti s tím, že se jedná o nepovolenou volební kampaň. Podle vedoucího správního odboru litoměřického městského úřadu Jaroslava Lachmana v uvedené věci již rozhodoval Nejvyšší správní soud v roce 2006, a to podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do parlamentu. Rozhodl, že „není podstatné, zda konkrétní osoba vykonávající tento nejvyšší úřad v zemi byla jakkoliv politicky profilována a aktivní, či nikoliv, neboť se nejedná o jakoukoliv formu ovlivňování názorů voličů, nýbrž o záležitost veskrze symbolickou.“ „Je zde sice použit zákon o volbách do parlamentu, ale podstata je stejná,“ upozorňuje Lachman.

10.00 - Ještě čtyři hodiny zbývají na odevzdání hlasů. Volební místnosti se uzavřou přesně ve 14 hodin. Především na sociálních sítích je k vidění řada povětšinou vtipných pozvánek.

9.44 - CHOMUTOVSKO - V Chomutově se volí celkem ve 40 okrscích. Volební místnosti se až na jedinou výjimku nacházejí ve školních zařízeních, ať už v mateřských školách, základních školách či v budovách gymnázia. Jedenáctý okrsek ale volí v městském divadle. V Kadani se volí pouze ve školách. Podobně je tomu i v Jirkově - dvanáct okrsků ze třinácti odvolí ve školních budovách. Výjimku tvoří jen klubovna mysliveckého sdružení Muflon v Březenci.

9.30 - MOSTECKO - V Šestistovkách, na jednom z největších panelákových sídlišť na Mostecku, se volební účast pohybuje kolem čtyřiceti procent. V sobotu v devět hodin ráno panoval ve volebních místnostech klid. Nápor voličů byl největší v pátek.

V pošmourném sobotním ránu se k volebním místnostem v mosteckých Šestistovkách lidé právě nehrnou. Foto: Deník/Martin Vokurka

9.28 - LITOMĚŘICKO - Volební účast v Litoměřicích se v sobotu po 8. hodině pohybovala kolem 45 až 50 %. Nejvyšší účast, nad 50 %, evidovali v okrscích 24 až 28 v Základní škole Ladova, nejmenší, 20 %, ve 30. okrsku Želetice. „V Litoměřicích jedeme bez závad a incidentů,“ ubezpečil vedoucí správního odboru litoměřického městského úřadu Jaroslav Lachman.

9.08 - CHOMUTOVSKO - První ranní ptáčata se trousí do volebních místností. Ačkoli nestojí před volebními místnostmi fronty, jako tomu bylo na mnohých místech včera, na otevření si přesně v osm hodin počkala jedna z voliček u jirkovské školy Nerudova. Přivstali si i jiní. "Spojili jsme to s nákupem," zmínil manželský pár. Ve volební místnosti školy může odvolit celkem 1467 voličů, zatím svého práva využila přibližně třetina, jak odhadli komisaři. "Nával byl hlavně včera, když se otevřelo. První dvě hodiny chodilo dost lidí," zhodnotila komisařka Jana Bošinová.

8.36 - CHOMUTOVSKO - Volební diskuse probíhají v rodinách, zaměstnáních, restauracích a samozřejmě na sociálních sítích. Kandidátům na nich veřejně projevuje sympatie i řada komunálních politiků. Chomutovský zastupitel a zároveň náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek zase na sociální síti vyjádřil podporu úřadujícímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Podobně budou volit i jeho straničtí kolegové - bývalý tajemník Klášterce nad Ohří Jaroslav Kohout a klášterecký zastupitel a zároveň senátor Václav Homolka.

Náměstek chomutovského primátora David Dinda se například na Facebooku vyjádřil, že téměř určitě dá hlas Marku Hilšerovi, chomutovskému rodákovi. Chomutovský zastupitel a zároveň náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek zase na sociální síti vyjádřil podporu stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi.

Novou tvář by si přála i špičková plavkyně Simona Baumrtová. "V prezidentské volbě budu volit pavla Fischera," napsala na svém Facebooku.

8.28 - LITOMĚŘICKO - Už včera odvolili všichni prezidentští kandidáti. V našem regionu to byl Michal Horáček, který přišel k urně v Roudnici nad Labem s manželkou i dcerou.

8.11 - V Ústeckém kraji probíhají volby zatím velmi poklidně, podle informací Deníku nemusela zatím policie řešit žádný vážnější problém. Podívejte se, jak se volilo v Ústeckém kraji v pátek:

8.00 - Volební místnosti se právě otevírají, lidé mohou přicházet odevzdat své hlasy pro jednoho z devíti kandidátů na prezidenta České republiky.

7.54 - Pojďme už ale do současnosti. Druhý volební den začne za několik málo minut. Ten první, pátek 12. ledna, poznamenal zejména výstup aktivistky hnutí Femen, která stropila povyk ve volební místnosti právě ve chvíli, kdy se chystal volit úřadující prezident Miloš Zeman. Polonahá najednou začala anglicky křičet heslo "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), které měla také napsané na těle. Současně se s rukama nad hlavou rozeběhla k hlavě státu, ochranka ji ale promptně složila a zneškodnila.

7.44 - Není bez zajímavosti, že při minulých prezidentských volbách odevzdalo svůj hlas 5 564 Čechů, žijících v zahraničí. Český statistický úřad evidoval v cizině celkem 8 869 oprávněných voličů. Osud své domoviny tak ovlivnilo 62,77 procent z nich.

7.29 - Při historicky první přímé volbě prezidenta před pěti lety nebyla volební účast v Ústeckém kraji právě valná. Respektive byla s 52,66 % druhá nejhorší v zemi po Karlovarském kraji. Ten měl ještě o tři desetiny méně. Nejsvědomitější lidé se ukázali být na Litoměřicku (účast 59,72 %) a Lounsku (57,13 %). Více než polovina voličů přišla ještě v Děčíně a Ústí n. L. (shodně 52,79 %). Slabší účast pak byla na Teplicku (49,90 %), Mostecku (49,25 %) a Chomutovsku (48,57 %).

7.21 - Páteční volební den začal z pohledu zájmu občanů pozitivně. Z řady míst, například z Mostu, ale i z Děčínska a dalších míst regionu, přicházely zprávy o plných volebních místnostech, někde dokonce frontách. Tento zájem s přibývajícím časem sice slábl, nicméně večer se účast odhadovala stále kolem třetiny oprávněných voličů. Například ve Varnsdorfu to bylo zhruba 31, v Děčíně 33 a v Rumburku 35 procent.

7.01 - Volební místnosti se dnes otevřou s úderem osmé hodiny ranní, tedy už za jednu hodinu. Poslední hlasy mohou lidé odevzdat před 14. hodinou.

7.00 - Přejeme dobré sobotní ráno. Právě startuje další on-line přenos regionálních Deníků, který bude sledovat průběh druhého dne prezidentských voleb v Ústeckém kraji. Postupně si připomeneme, co zajímavého se stalo včera, přidáme další zajímavosti z aktuálního dění v našich obcích a městech a později samozřejmě přineseme informace i o průběhu sčítání a výsledku prvního kola těchto důležitých voleb.