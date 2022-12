Nad Lovosicemi zářilo nebe. Tak vypadal letošní silvestrovský ohňostroj

/FOTO/ Nádherný silvestrovský ohňostroj ozářil oblohu nad Lovosicemi. Tradiční podívaná se letos v Lovosicích přesunula do ulice Zámecká na nezastavěnou plochu. Podle některých diváků je to lepší řešení než na náměstí, kde mnohdy nebylo kam se postavit. Kdo by si chtěl vychutnat ještě novoroční ohňostroj, může v neděli vyrazit do Roudnice nad Labem a nebo do Budyně nad Ohří.

