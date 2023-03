Muž obeznámený se stájí Deníku ukázal, že Zazou byl ustájený kousek od brány, která se zavírá elektricky. Vedle je menší branka, která se prý ani přes noc nezamyká. Tudy pravděpodobně neznámé osoby koně vyvedly poté, co si pro něj šly do jeho stáje. Že je právě tam, musely tyto osoby vědět. Podle náznaků muže, se kterým reportéři mluvil, to byli lidé od Kadyrova. „Oni ho vlastně neukradli, ale vzali si ho zpátky, protože to byl jejich kůň,“ myslí si muž.

Ze stáje na Roudnicku zmizel plnokrevník, má patřit čečenskému vůdci Kadyrovovi

Současní zaměstnanci nemůžou k věci mluvit vzhledem k probíhajícímu vyšetřování. Na Zazou a dalšího koně jako na zadržený majetek ve správě hřebčína si pamatuje exšéf chovu Ladislav Pohanka. „To nemůžu spekulovat, nic o tom nevím,“ řekl na otázku, kdo si myslí, že si pro koně přijel. Pohanka ale připomněl, že už krátce před ruskou invazí na Ukrajinu přijeli cizinci pro auto, kterým Kadyrův trenér vozil jeho koně a chtěli si neúspěšně odvézt i je.

Muž z Krabčic, který bydlí nedaleko ranče, byl v areálu jen jednou v životě. Kdo mohl za odvezením Kadyrovova koně stát, o tom neměl ponětí. Naznačil ale, že do stájí jezdí neznámí lidé. „Do těch cizích aut, do těch limuzín nevidíte,“ poznamenal muž. V nedalekém obchodu s krmivy pro koně také krčili rameny. Sem ani lidé kolem ranče moc nechodí. „To je velká stáj, tam to naváží na paletách,“ řekla prodavačka.

Dříve byla prý krabčická stáj vytížená. V poslední době tu život podle starosty Jiřího Šimáčka utichl. Ani nevěděl, jak se koně Kadyrova do stáje dostali. „Jestli měli nějaké inzeráty? Byli tu i koně někoho ze Saúdské Arábie,“ popsal starosta.

Podle Moniky Machkové ze severočeského oblastního sekretariátu České jezdecké federace nepatřil odcizený hnědák Zazou za 400 tisíc zdaleka k nejdražším koňům v Česku.