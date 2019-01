Litoměřice - Záruku nad bývalým litoměřickým soudcem Josefem Knotkem odsouzeným za korupci nabízí pokratický Sokol.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Achiv VLP

Ve vězení marní čas, ať ho pustí domů, očistí se makačkou pro místní sport. To si myslí fotbalisté z pokratické TJ Sokol, kteří přišli s nabídkou záruky nad bývalým soudcem Josefem Knotkem. Ten vyfasoval za korupci na litoměřickém okresním soudu v letech 2010-11 tři a čtvrt roku natvrdo, v ruzyňském vězení si zatím odpykal necelou polovinu a nedávno požádal o předčasné propuštění. Na líčení 9. ledna mu Obvodní soud pro Prahu 6 vyhověl a propustil ho na zkušební dobu pěti let. Státní zástupkyně ale podala stížnost, o Knotkově propuštění tak rozhodne až soud vyšší instance.

Dnes 72letý Knotek byl odsouzen za to, že zneužil úřední pravomoc, přijal úplatek a sám také podplácel soudce. Z funkce soudce v průběhu víc než sedm let trvajícího trestního stíhání odstoupil. Na podporu žádosti o předčasné propuštění uvedl, že během tohoto období vedl spořádaný život a nevyhýbal se nástupu do vězení. Podle iDNES soudkyně s jeho argumenty souhlasila. „Odsouzený vykonal jednu třetinu trestu, dříve odsouzen nebyl a nedopustil se zvlášť závažného trestného činu. Ve výkonu trestu se choval řádně,“ sdělila Markéta Binderová.

S Knotkovým propuštěním z vězení ale měla problém státní zástupkyně Lucia Horáková. „Žádost odsouzeného by měla být zamítnuta. Hodnocení z výkonu trestu odnětí svobody je obecné a nijak oslnivé. Odsouzený tam pobýval krátký čas,“ uvedla podle zpravodajského portálu. Pro Horákovou je navíc podplácení a přijetí úplatku závažnou trestnou činností, proto přímo v jednací síni podala stížnost. Napadené rozhodnutí musí nyní přezkoumat Městský soud v Praze. Knotek tak prozatím na Ruzyni nadále zůstane.

Na pražské líčení byla doručena také nabídka záruky z Pokratic.

Klubu by mohl prospět

Fotbalisté s touto myšlenkou nejdříve přišli za předsedou Sokola, litoměřickým zastupitelem Janem Hrkalem (Strana zelených). Ten s ní souhlasil. „Znám Knotka asi 20 let, kdysi jsem byl také přísedící u soudu,“ uvedl. Exsoudce, který byl dříve členem Sokola, v současné době členské příspěvky neplatí. Podle Hrkala je to ale člověk zapálený do fotbalu a klubu by mohl prospět. „Dříve pomáhal metodicky, radami, jako asistent trenéra, organizačně i finančními dary,“ popsal předseda. I on je názoru, že intenzivnější nezištná práce pro klub může být pro Knotka očistná.

Podle exsoudcova obhájce Pavla Poláka předložili pokratičtí fotbalisté nabídku záruky neúplnou a soud ji pouze vzal na vědomí. „Pokud ale pražský městský soud akceptuje stížnost prokurátorky, záruka by mému klientovi přišla vhod a fotbalistům bych ji pomohl doplnit,“ uvedl obhájce. Podle něj jsou záruky nabízené různými organizacemi vězňům pro jejich podmíněné propuštění v českém justičním aparátu celkem běžné a soudci na ně slyší.

Naposledy pobouřila veřejnost záruka mosteckých motorkářů nad propuštěným krajským expolitikem Alexandrem Novákem, který manipuloval evropskými dotacemi. To byl ale podle Poláka spíš exces. V případech jako ten Knotkův, kdy se podle něj o společenské neškodnosti odsouzeného nedá moc pochybovat, je to prý užitečný instrument.