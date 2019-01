Litoměřicko – Zhruba 80 procent ze 105 obcí na Litoměřicku má méně než tisíc obyvatel.

Ilustrační foto. | Foto: Vít Šimánek

„A pokud bude přijatý návrh novely o rozpočtovém určení daní (RUD), které připravilo ministerstvo financí, dojde k narovnání nepoměru mezi čtyřmi největšími městy a těmito malými obcemi,“ uvedl starosta Malých Žernosek Petr Liška, který je zároveň předsedou krajského výboru Starostové a nezávislí (STAN).



Toto hnutí na parlamentní půdě úzce spolupracuje s TOP 09. Předseda Petr Gazdík – který je zároveň předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a tvoří tandem s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí, jehož úředníci návrh novely, která má ubrat Praze, Brnu, Ostravě a Plzni něco kolem 5 miliard korun – dokonce varuje odchodem z vlády. Pokud nebude novela ve stávajícím znění přijata.



To se ale nelíbí ODS. „Vítáme snahu přidat malým obcím, ale ne na úkor velkých měst. Odmítáme jánošíkovský způsob,“ řekl při návštěvě Litoměřic místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Podle Miroslava Kalouska vedení ODS jeho návrh odmítá proto, že se nelíbí jejich kmotrům, kteří ve velkých městech prosadili koalice ODS a ČSSD.

STAN argumentuje novelou z důvodu, že napravuje některá neopodstatněná zvýhodnění části velkých měst v neprospěch téměř šesti a půl tisíce českých měst a vesnic a především nastavuje jasný systém, který dosavadnímu způsobu rozdělování financí státu obcím chyběl.



„Připravovaná změna by mohla navýšit nejen prostředky na běžné výdaje, na investice do infrastruktury v podobě místních komunikací, chodníků, kanalizace či financování provozu škol a školek, ale přinesla by i omezení potřeby přerozdělovat finanční prostředky prostřednictvím neprůhledných a administrativně náročných dotačních programů,“ argumentoval starosta Malých Žernosek Petr Liška.



Třebívlický starosta Josef Seifert, který je v krajském zastupitelstvu za hnutí Severočeši.cz, bere novelu jako první krok dopředu. „Není to ideální návrh, ale většina starostů to vnímá pozitivně. Jsme pro to, aby byly zrušeny některé nepřehledné dotační tituly, z kterých se má vzít dalších sedm miliard korun.“



Velká města nemají o peníze přijít ihned, ale během čtyř let.