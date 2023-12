/FOTO, VIDEO/ Dětská tatrovka s kamením, symbolizujícím údajnou zátěž pracovnic litoměřických školek. To byla kulisa, která čekala ve čtvrtek 14. prosince zastupitele, mířící na jednání v Hradu.

Na údajný bossing v mateřinkách upozorňoval happening před zastupitelstvem | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Většina z politiků jen prošla kolem, někdo se pozdravil s organizátory. Pár zastupitelů se zajímalo o smysl akce, další o něm měli jasno a utrousili komentář či připomínku. Jeden zastupitel přinesl svůj kámen. Několika kameny přispěli i lidé, kteří se o happeningu dozvěděli. Na pokojnost akce dohlíželi zpovzdálí dva strážníci. Organizátoři happening ukončili, když jednání zastupitelů v Hradu začalo a sedli si na místa určená veřejnosti s transparentem. „Žádáme skutečné a rychlé prošetření podezření na bossing,“ stálo na něm. Toto cizí slovo označuje šikanu nadřízeného vůči podřízenému na pracovišti.

Happening uspořádali lidé, nespokojení s řízením místních mateřských škol a usilující o odvolání jejich ředitelky Moniky Mejtové. Již dříve k tomu zveřejnili výzvu a petici, kterou podepsalo přes 700 lidí. Podle petentů, mezi nimiž jsou i někteří bývalí a současní pracovníci litoměřických školek, hraničí přístup ředitelky s bossingem. Odvolání ředitelky v tuto chvíli není na stole. „Zatím nemáme důkazy k tomu, abychom ji mohli odvolat,“ uvedl místostarosta Jiří Adámek (ANO). Podle něj proti ředitelce nestojí jednotná fronta a má zastání i mezi zaměstnanci. „Ale bojí se jí veřejně vyjádřit podporu, protože by je čekala dehonestace,“ upozornil místostarosta.

Město nehodlá měnit ani systém řízení všech školek jedním vedením. „Funguje tu 20 let, nyní je to trend a přináší to úspory místa i personálu. Nicméně je potřeba, aby se jednotliví vedoucí školek, kteří jsou zároveň zástupci ředitele, do chodu zařízení více zapojovali. Oni už tu možnost mají v podstatě teď,“ dodal Adámek.

Inspekce: Šikanu by pomohl řešit spíš soud či ombudsman

Město kvůli výzvě a petici vyvolalo šetření České školní inspekce (ČŠI). Výsledky ještě nejsou, šetření nebylo jednoduché. „Těch podnětů v petici byla celá řada. Prošli jsme je poměrně zevrubným zkoumáním od toho, jestli poskytujeme toaletní papír přes stravování a financování. Až po to, že jak rodiče, tak zaměstnanci dostali anonymní dotazník a měli možnost se vyjádřit k podnětům stran nedostatků řízení školek i k paní ředitelce,“ vysvětlil Adámek s tím, že inspekce byla z jiného kraje, aby bylo zabráněno jakékoli podjatosti nebo námitkám známosti s ředitelkou. Závěrečnou zprávu ČŠI město očekává každým dnem. „Ani já nevím, jak ta inspekce dopadla, přijde mi nefér ji hodnotit,“ dodal místostarosta.

Ve školkách proběhlo i šetření Inspektorátu práce (IP), to je už uzavřené. IP neshledal žádné porušení v tom, co kontrolovat může, tedy v odměňování, financování i personálních věcech. „Ke způsobu, jak to paní ředitelka vede, jestli je to více direktivní, nebo demokratické, se inspektorát nevyjadřoval,“ doplnil Adámek s tím, že co se týče šikany, pokud ji někdo pociťuje, může se podle inspektorátu obrátit na občanskoprávní soud nebo ombudsmana.

Údajným bossingem se bude zabývat specializovaná organizace

Změny po zveřejnění petice už ve školkách probíhají. „Proběhlo školení komunikace mezi zaměstnanci i směrem ven,“ řekl Adámek s tím, že město objednalo i školení proti syndromu vyhoření a jedna učitelka si začala dělat kurz metodiky prevence. „Všechny kroky, které petenti požadují, jsme objednali a plníme,“ tvrdí Adámek s tím, že jediné, v čem radní nevyhověli, byl výběr konkrétní kontrolní organizace, zaměřené na bossing. Petenti navrhovali Mobing Free Institut. Příští rok se má školkami zabývat nadační fond Filantia z Liberce, který se specializuje nejen na bossing, ale i na bezpečné pracoviště a patologické jevy včetně syndromu vyhoření.

Petenti s dosavadními šetřeními nejsou spokojeni. „Žádali jsme o přešetření podezření z bossingu ze strany ředitelky Moniky Mejtové směrem k zaměstnancům. Místo toho město požádalo o kontrolu Českou školní inspekci, která vyšetřování bossingu nemá v popisu práce. Je prosinec a máme zprávy od zaměstnankyň školek, že čekání na výsledek je velmi stresující. Proč se však stále nešetří to, oč občané v petici žádají?“ nelíbí se jednomu z iniciátorů výzvy Janu Kotěrovi.