Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) odstavnou plochu na D8 rozšířilo o 37 nových míst pro kamiony, v současnosti tady zaparkuje asi osmdesát kamionů. Rekonstrukce vyšla na zhruba 36 milionů korun.

Řidiči tady parkovali už několik dnů před otevřením. „V pondělí jsme tady dodělávali poslední písemnosti ke kolaudaci, nicméně už v ten samý den večer bylo stavebně hotovo a odpočívka byla zpřístupněná,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Výběr rozšíření odpočívky právě na dálnice D8 vycházel podle něj z velkého množství dat, především z mýtného systému. „Data nám ukázala místa, kde je nejpalčivější deficit odstavných ploch pro těžkou kamionovou dopravu. Kromě D1 u Brna je to právě tvrdě tranzitně zatížená D8,“ sdělil Rýdl.

Rozšíření odpočívky nezahrnovalo vybudování nových záchodů ani jiného sociálního zařízení pro řidiče kamionů. Ti tak musí využívat přilehlé zázemí benzinové pumpy.

„Dle smlouvy musí pumpa sociální zázemí udržovat, musí být kapacitní a nesmí ho zamknout. Chodí tam i pravidelné kontroly z hygieny. Další rozvoj samotné odpočívky je připravený, máme předpoklad, že tady budeme uzavírat smlouvu s nájemcem, který sem přinese občerstvení zahrnující další toalety, a to nejpozději do dvou let,“ doplnil Rýdl.

Celorepublikově do roku 2025 hodlá ŘSD postavit tři tisíce parkovacích stání pro kamiony, do roku 2040 pak dalších pět tisíc nových míst.

Už dříve se k tématu odpočívek vyjádřil také Ústecký kraj. „Tisíce kamionů projíždí naším krajem a ze zákona musí po nějaké době odpočívat. Nemají k tomu ale vytvořené podmínky. U dálnice D7 dokonce není vůbec žádná odpočívka, z Prahy přes Chomutov je to tedy katastrofa. Kamiony stojí poházené různě po obcích kolem Chomutova a stát to neřeší,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Podle jeho slov hodlá kraj vybudovat svou vlastní odpočívku v průmyslové zóně Triangl u Žatce. „Nevím, jestli to stihneme legislativně ještě letos, ale našli jsme jednu naši komunikaci, na které bychom chtěli vytvořit parkovací místa pro 120 kamionů spolu se zázemím. Úpravy by stály minimální finanční náklady a našim obcím by se velmi ulevilo,“ dodal Komínek.