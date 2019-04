Na základní kámen stavby v úterý 16. dubna symbolicky poklepali zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kteří tím zahájili rozšiřování dálničních odpočívek po celé české dálniční síti.

„V současnosti je tady zhruba čtyřicítka míst, takže věříme, že těch nových 37 uleví nejenom přilehlým obcím, ale hlavně samotným řidičům kamionů. Další odpočívku na D8 připravujeme ještě v blízkosti u Prahy,“ uvedl ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Nemají kde parkovat

V současné době chybí po celé ČR přes 1500 parkovacích stání pro těžká vozidla. „Ve spolupráci s ministerstvem dopravy jsme se rozhodli vytvořit program, v rámci kterého vybudujeme nové odpočívky a stávající rozšíříme. Do roku 2025 vznikne dohromady tři tisíce míst, do roku 2040 dalších pět tisíc nových míst. Do koncepce nejsou zahrnuta truckcentra soukromníků,“ doplnil Kroupa.

Letos tak vznikne přes 160 nových míst, v příštím roce zhruba 170. „Momentálně máme uvolněno rámcově přes miliardu korun do roku 2025,“ zmínil Kroupa.

Navyšování míst pro náklaďáky vítá výkonný ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Kašík. „Dlouho jsme na tento krok čekali. Jsem přesvědčený, že podobná parkoviště s kvalitním zázemím budou mít za důsledek omezení dopravy, a lidé přestanou nadávat, že je moc kamionů,“ uvedl Kašík.

Zkapacitnění siřejovické odpočívky vyjde na 36 milionů korun. „Práce budou probíhat v několika etapách, během nejnutnějších bude odpočívka uzavřená, ale nikoli po celou dobu,“ dodal ředitel závodu Praha ŘSD Tomáš Gross.