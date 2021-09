„Proměnit pole na lesopark není úplně snadné. Protože je půda vyhnojená a nemá v sobě žádné organické látky, nejde tam hned zasadit stromy. Musíme udělat proces příprav, kdy v první fázi vysejeme luskoobilnou směs s vojtěškou, abychom z půdy dostali dusík. Tento proces bude trvat minimálně dva roky a až poté můžeme teprve začít s pozvolným vysazováním lesoparku,“ popsala. Konečná podoba lesoparku proto bude vznikat postupně desítky let.

„Nahoru, na nejvyšší místo parku jsme umístili kavárnu a malé dětské hřiště. To místo, které jsme zvolili díky krásnému výhledu na horu Říp. Ten nás natolik inspiroval, že jsme na střechu kavárny navrhli i vyhlídku, takže lidé se budou moci ještě z vyššího patra kochat čistě jen výhledem,“ vysvětlila Forejtová. Kavárnu doplní také prostorné venkovní posezení částečně zastíněné pergolou, malé dětské hřiště a také toalety.

Samotný název Na Kolečku se propisuje do hlavní okružní trasy, která bude umístěná uprostřed parku. V jejím středu bude pobytová udržovaná louka. Na hlavní okruh pak budou navazovat další vedlejší cesty, na okrajových částech se počítá s výsadbou stromů.

„Bylo pro nás důležité, aby každá skupina – staří, mladí, sportovci, pejskaři a děti – našli v parku své místo a každý tam mohl příjemně strávit čas tak, jak bude potřebovat. Zároveň chceme, aby se ty skupiny vzájemně nerušily,“ nastínila Forejtová s tím, že důraz byl kladen také na to, aby návrh nového lesoparku byl udržitelný a jeho zřízení i údržba byly finančně šetrné.

Zatím je to pouze obyčejné pole, v nadcházejících letech se však má stát místem pro volný čas a sport plným zeleně a vzrostlých stromů. Řeč je o roudnické lokalitě Na Kolečku, která se nachází v blízkosti sídliště Hracholusky mezi nákupní zónou a rybníkem Čepel. Město její proměnu plánuje už druhým rokem.

