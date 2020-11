Vysloužilé pračky, staré koberce nebo nábytek. I takové věci odkládají ke kontejnerům na komunální a tříděný odpad někteří lidé v Roudnici nad Labem, především na sídlištích.

Černé skládky hyzdí roudnická sídliště | Foto: MÚ Roudnice n. L.

Problém je v tom, že popelářská auta při svých pravidelných svozech tento druh odpadu neodvážejí a tyto takzvané černé skládky tak musí z ulic likvidovat pracovníci technických služeb. Ti nyní město objíždí třikrát do týdne, neboť objem odpadu, který si lidé mají sami odvážet na sběrný dvůr, neustále roste. Tím se zvyšují také náklady, které město musí vynaložit. Ročně jsou to statisíce korun. Radnice proto přistoupila k ráznému kroku a od pondělí 9. do soboty 28. listopadu nebudou Roudnické městské služby takto odložený opad odvážet.